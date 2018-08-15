На скачках в Словакии был задержан российский бизнесмен Валентин Виноградов
Это подтвердили накануне РБК в посольстве России. Виноградов прежде был гендиректором компании «Midland Development» и обвиняется в России в махинациях с недвижимостью.
Ожидается, что Москва направит запрос на его экстрадицию.
Комментарии2
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ostapbey 15 августа 2018 | 11:43
Закусил удила??
Или шлея попала под хвост??
Даже?
ostapbey 15 августа 2018 | 11:46
.....Закусить удила — ЗАКУСЫВАТЬ УДИЛА. ЗАКУСИТЬ УДИЛА. Прост. Экспрес. Действовать напролом, не считаясь с обстоятельствами.!......
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Шлея под хвост попала — кому. Прост. Неодобр. О человеке в неуравновешенном состоянии, проявляющем упорство, взбалмошность...
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Даже..