Суд в Турции отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста

Гражданин США обвиняется в шпионаже и пособничестве террористам. Он был арестован в октябре 2016 года, вскоре после попытки военного переворота и только недавно помещен под домашний арест.

Президент США Дональд Трамп потребовал освободить протестантского священника и ввел санкции против двух министров Турции. Кроме того, США резко повысили пошлины на турецкие алюминий и сталь. Турция ответила накануне бойкотом американской электроники, а сегодня ввела заградительные пошлины на ряд товаров, в том числе, автомобили, табак и алкоголь.