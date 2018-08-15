Число погибших из-за обрушения моста в Генуе выросло до 37
Среди погибших три ребенка — 8, 12 и 13 лет, — сообщили местные власти. По их данным, 12 из 16 пострадавших, которые доставлены в больницы, находятся в тяжелом состоянии.
Накануне утром обрушился мост, по которому проходит скоростная автотрасса. С высоты нескольких десятков метров упали более тридцати легковых автомобилей и три грузовика. В Генуе объявлен двухдневный траур.
Комментарии2
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nnnmmm 15 августа 2018 | 11:45
Случись подобное в нашей стране, представляю какой бы вой поднял весь этот рукопожатный кагал про кровавый мордор, несменяемость власти, коррупцию в стране...а тут все либероиды вдруг засунули языки в свои задницы.
mamiluk 15 августа 2018 | 11:47
nnnmmm: вообще-то, паршивая портянка-здесь речь идёт о жертвах катастрофы.