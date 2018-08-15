Число погибших из-за обрушения моста в Генуе выросло до  37

Среди погибших три ребенка — 8, 12 и 13 лет, — сообщили местные власти. По их данным, 12 из 16 пострадавших, которые доставлены в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

Накануне утром обрушился мост, по которому проходит скоростная автотрасса. С высоты нескольких десятков метров упали более тридцати легковых автомобилей и три грузовика. В Генуе объявлен двухдневный траур.