В Екатеринбурге местные активисты собираются провести сегодня флэш-моб в  поддержку столичного «Марша матерей»

Участникам акции предлагается ходить по улицам с игрушками в руках, — сказала Эху гражданская активистка Ирина Скачкова

Организаторы «Марша матерей» призывают этим вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигуранток дела «Новое величие» — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

В мэрии Москвы заявили, что акция не согласована и попросили в ней не участвовать.