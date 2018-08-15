В Екатеринбурге местные активисты собираются провести сегодня флэш-моб в поддержку столичного «Марша матерей»
Участникам акции предлагается ходить по улицам с игрушками в руках, — сказала Эху гражданская активистка Ирина Скачкова
Организаторы «Марша матерей» призывают этим вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигуранток дела «Новое величие» — 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.
В мэрии Москвы заявили, что акция не согласована и попросили в ней не участвовать.
Комментарии4
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multipulti 15 августа 2018 | 11:41
всегда и везде терпели власть пока не трогали детей …
dmast79 15 августа 2018 | 11:44
multipulti: Некоторых детей надо не трогать, а лупить ремнём. Пока лупили - всё было ОК. Проблемы начались когда выросло первое непоротое поколение!
tvitov66 15 августа 2018 | 11:47
dmast79: согласен - выступать с игрушками против нашего старого, истыканного ботексом и плешивого мелкого величия это настоящий экстремизм!
nnnmmm 15 августа 2018 | 11:42
Ещё пусть принесут соски и подгузники, Павликовой 18 лет и типа это бедное дитё ничего не соображало, моему отцу ещё семнадцати лет не было, когда его забрали на фронт и демобилизовали только в 1950 году, при этом он по пластунски пропахал пол Европы.