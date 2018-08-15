Футболисты Спартака завершили выступление в Лиге Чемпионов, не сумев в ответном матче переиграть греческий ПАОК.

Не смотря на поражение в первой игре в Салониках, именно Спартак был фаворитом в борьбе за выход в раунд плей-офф. Два мяча, забитые на чужом поле, позволяли москвичам даже в случае минимальной победы пройти дальше.

ПАОК, в отличии от предыдущего матча, действовал куда более дисциплинировано. И долгое время моментов у ворот греческой команды не возникало. Более того, гости отвечали дерзкими контратаками. И держали оборону москвичей в напряжении. А на исходе получаса игры спартаковцы остались вдесятером. Луис Адриано что-то не поделил с Креспо и ударил того локтем в живот. Судья в причинах разбираться не стал и показал бразильскому форварду красную карточку.

Ближе к концу матча красно-белые, даже в численном меньшинстве стали хоть что-то создавать у ворот ПАОКА. Но в створ так ни разу и не попали. Ничья 0-0.

Греки идут дальше. А Спартак теперь продолжит еврокомпанию в Лиге Европы.