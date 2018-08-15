Более 300 католических священников американского штата Пенсильвания развратили свыше тысячи детей
Об этом говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном сегодня после полутора лет расследования.
Доклад большого жюри присяжных охватывает последние 70 лет деятельности пенсильванских священников, передает BBC. В документе, состоящем из 1400 страниц, подробно описываются сотни случаев насилия над детьми. Например, указывается, что один из священников растлил семилетнего мальчика, а затем посоветовал покаяться в грехе и исповедоваться перед ним же самим. В другом случае, согласно докладу, еще одного мальчика заставили позировать голым в образе Христа, а священники делали его снимки на «Полароид». Как выяснило большое жюри присяжных, в том числе на основе секретных архивов католической церкви в Пенсильвании, ее руководство пыталось покрывать священников, насиловавших детей. В частности, отмечает BBC, в качестве причины отставки придумывались фальшивые причины – «болезнь» или «нервное истощение». Среди представителей верхушки, сокрывавших насилие над детьми, большое жюри называет кардинала Дональда Вюрла, являвшегося епископом Питтсбурга.
В мае перед судом предстал казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл. Его также обвиняют в том, что он, будучи одним из самых высокопоставленных священнослужителей Австралии, занимался растлением малолетних.
Комментарии14
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proxxit 15 августа 2018 | 11:14
Очередные мученики за веру...
viktorova 15 августа 2018 | 11:16
Ублюдки в рясах присутствуют во всех странах. Надеюсь, ответят за свои преступления.
hastings 15 августа 2018 | 11:25
proxxit: их нравы...их скрепы.
kryimzdick 15 августа 2018 | 11:22
в РПЦ то же самое
nl_2010_ 15 августа 2018 | 11:42
kryimzdick: Так в любой церкви, где запрещен секс то же самое. Разница только в том, католики это обсуждают, а в РПЦ молчат. А ситуация у всех одинаковая: на почве запрета секса людям сносит крышу. И до тех пор пока эти запреты не будут отменены такая фигня будет продолжаться.
kryimzdick 15 августа 2018 | 11:45
nl_2010_: дело не в запрете секса, дело в том, что мальчиков к карьере в церкви готовят в закрытых учреждениях, со всеми вытекающими. Склонность передается из поколения в поколение.
nl_2010_ 15 августа 2018 | 11:22
Никто не хочет разбираться в причинах. Все обожают разбирать последствия. Ну не может мужчина обходится без секса. И не важно в чем он ходит в костюме или в рясе. Это против природы. Разреши церковь своим священникам заниматься сексом в правовом поле, не было бы этих покалеченных судеб насильников и их жертв. А так все эти разборки и осуждения -это лицемерие и профанация.
tinon 15 августа 2018 | 11:43
nl_2010_:
...потому что законы пишут и политикой рулят чаще всего импотенты.
Лично мне Клинтон нравился - не осуждаю. 8 )
viteck 15 августа 2018 | 11:43
nl_2010_: лицемерие и профанаяция - это все религиозные институты...воистину опиум для народа
srk2658lu 15 августа 2018 | 11:25
у католиков плоть вере не помеха..
perestarok 15 августа 2018 | 11:34
"Более 300 католических священников американского штата Пенсильвания развратили свыше тысячи детей"
Вот это производительность! Видимо бог помогал.
kryimzdick 15 августа 2018 | 11:46
perestarok: за 70 лет. Даже у тебя был шанс...
agamasat 15 августа 2018 | 11:43
А никто не задается вопросом, какое количество населения РФ извратила кремлевская власть?
vetsurgeon 15 августа 2018 | 11:47
выродки поганые