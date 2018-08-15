"Более 300 католических священников американского штата Пенсильвания развратили свыше тысячи детей"

Об этом говорится в докладе большого жюри присяжных, опубликованном сегодня после полутора лет расследования.

Доклад большого жюри присяжных охватывает последние 70 лет деятельности пенсильванских священников, передает BBC. В документе, состоящем из 1400 страниц, подробно описываются сотни случаев насилия над детьми. Например, указывается, что один из священников растлил семилетнего мальчика, а затем посоветовал покаяться в грехе и исповедоваться перед ним же самим. В другом случае, согласно докладу, еще одного мальчика заставили позировать голым в образе Христа, а священники делали его снимки на «Полароид». Как выяснило большое жюри присяжных, в том числе на основе секретных архивов католической церкви в Пенсильвании, ее руководство пыталось покрывать священников, насиловавших детей. В частности, отмечает BBC, в качестве причины отставки придумывались фальшивые причины – «болезнь» или «нервное истощение». Среди представителей верхушки, сокрывавших насилие над детьми, большое жюри называет кардинала Дональда Вюрла, являвшегося епископом Питтсбурга.

В мае перед судом предстал казначей Ватикана, кардинал Джордж Пелл. Его также обвиняют в том, что он, будучи одним из самых высокопоставленных священнослужителей Австралии, занимался растлением малолетних.