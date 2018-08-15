В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В остальном мне добавить нечего», — цитирует его РИА Новости.
В июне с просьбой о помиловании Олега Сенцова в администрацию президента России обратилась его мать. Как передает украинский телеканал «Громадьске», накануне она получила ответ о том, что прошение о помиловании на имя президента должен написать сам заключенный.
Между тем, адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко ранее сказал «Эху», что по действующему законодательству президент вправе помиловать заключенного в любой момент вообще без всяких прошений.
Комментарии27
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serge_moro 15 августа 2018 | 10:57
Eсли два породистых карликовых,питерских гибрида попадут в Гаагу ,то суд приговорит их расстрелять ,как бешенных собак. Все имущество семьи конфисковать в пользу народа России. Ведь эти двое знают ,что потеря власти ,особенно того ,кто повыше на 5 см приведет к смерти или в лучшем случае к пожизненному. Но, я думаю ,что руководителю банды Озеро дадут вышку из-за особой опасности человека на котором кровь тысяч людей и липовых дел на десятки тысяч ,плюс невиданный размах грабежа страны ,который доходит до 3 триллионов долларов за 20 лет
dataan 15 августа 2018 | 11:07
Всё правильно Кремль ответил. Челобитная царю должна быть подана правильно, по закону, с раскаянием и признанием вины. И только в этом случае она может быть рассмотрена Владимиром Владимировичем Путиным. Но это не гарантирует вызволение террориста.
Так что пусть продолжает "режиссер" продолжает заниматься самоубийством. А это тяжкий грех.
dorin1987 15 августа 2018 | 11:08
_: /арантирует вызволение террориста. / - Чего? Вот Вы - такой же "террорист", а на свободе, да еще и тут помои льете...
proxxit 15 августа 2018 | 11:18
dorin1987:
Как бы свидомая лохлятина не скулила, не сопливила и не кривлялась, если Московский Царь приказал окраине стать федерацией и сделать Русский Язык государственным, то так тому и быть.
dorin1987 15 августа 2018 | 11:26
_: Награда. Но как-то кисло Вы сегодня текстики выдаете. Без огонька. Поройтесь в своей копипасте, что-то поинтересней найдите, а?
anemon 15 августа 2018 | 11:33
proxxit: А ты уже и царем его признал? Впереди паровоза бежите, пригожинские!
sneer1 15 августа 2018 | 11:36
dataan: Во-первых, Вы не заметили то, что в материале сказано поямо: челобитная не требуется в принципе. Во-вторых, - помилование - это не прощение, это, банально, - отмена приговора суда. Который вполне может быть вынесен и невиновному (примеров масса). Поэтому признание вины и раскаяние засуньте себе туда, где солнце не всходит.
tks 15 августа 2018 | 11:45
sneer1: Помилование не является отменой приговора суда: его отменить может только суд. Помилование это отмена наказания, по гуманитарным соображениям.
vikwlad 15 августа 2018 | 11:13
Когда умер в тюрьме Магницкий, появился в США "Закон Магницкого", от которого в истерике завизжали все путинские ж..лизы.
Когда умрёт в тюрьме Сенцов, то появися "Закон Сенцова", от которого завизжит уже сам Путин.
proxxit 15 августа 2018 | 11:21
vikwlad:
Ты про "Закон Савченко" забыл, дурень...
sir_sar 15 августа 2018 | 11:25
vikwlad: Не дождешься.
Сенцов умирать не собирается. Он не дурак.
Он еще тебя переживет.
tinon 15 августа 2018 | 11:29
vikwlad:
Вот только что это обсуждали с коллегами: что после этого Закон Магницкого покажется замечанием в дневнике хулигана
Риск - крайне редко бывает оправдан, если отвечаешь за благополучие доверившихся людей.
dx555 15 августа 2018 | 11:19
serge_moro:
Террорист должен сидеть от звока до звонка. Поражает глупость и крайняя степень не уважения к законам.
Ходатайство о помиловании и порядок его подачи Как гласит закон и Указ Президента от 2001 года, ходатайство о помиловании должен написать непосредственно сам осужденный. Если инициатива выступает от матери, то такой документ может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента, но не как основное заявление. Глава государства не может самостоятельно решать все вопросы, касающиеся заключенных. Для этих целей были созданы специальные комиссии по вопросам помилования. Именно сюда надо направить образец письма с просьбой освободить осужденного от вменяемого наказания.
Устные заявления никто рассматривать не будет. Важно составить письменное ходатайство о помиловании, а затем передать его руководству исправительного учреждения. Начальник тюрьмы должен будет зарегистрировать заявление в специальном журнале.
Источник: http://право-в.рф/pomilovanie-osuzhdennogo.html
vorthyn 15 августа 2018 | 11:00
Мордор
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 11:01
Не президент , а изощрённый циник!
glotov 15 августа 2018 | 11:01
В Америке и прошение о помиловании не помогает. А тут совершенно очевидно: подай прошение - освободят. Но если человек приготовился "умереть за идею" - его вряд ли удастся спасти. И чем больше политизировать ситуацию, тем меньше шансов. что его отпустят.
dorin1987 15 августа 2018 | 11:17
_ / И чем больше политизировать ситуацию, / - А до этого посадка и судилище гражданина чужой страны за мыслепреступление и задержание его на оккупированной территории чужой страны - дело не политическое. Обычная бытовуха, ага.
sir_sar 15 августа 2018 | 11:42
dorin1987: Отстал от жизни. Сенцов уже давно как россиянин. А Крым, отдав за Путина 91%, уже забыл кто такой Порошенко.
rihard 15 августа 2018 | 11:09
Опять пургу погнал?
sg96 15 августа 2018 | 11:11
Новиков пиздит. ублюдок дырявый
"Помилование осуществляет Президент РФ путем издания указа на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость. Однако при определенных условиях это право может передаваться высшему должностному лицу субъекта РФ."
stakanoff 15 августа 2018 | 11:14
Раньше: "Савченко, Савченко, умирает, голодает!..." Наденьку выпустили. Дали героя. Посадили в тюрягу за намерение пострелять из минометов по Раде. Тишина...
Теперь: "Сенцов, Сенцов, умирает, голодает!..." Сенцова выпустят...
hunterhead 15 августа 2018 | 11:17
"В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было"
Это ответ Путена на санкции США.
apels 15 августа 2018 | 11:19
Ну в этом словоблудии Кремлю нет равных. Как назвать писмо матери с просьбой помиловать сына? Пусть уж формулировку подскажут!
glotov 15 августа 2018 | 11:36
apels: dorin1987: Сенцов - не овощ, чтобы за него другие прошение писали. Он - разумная человеческая единица. Сам должен написать.
tks 15 августа 2018 | 11:41
Самое "тонкое" и изощренное издевательство на человеком - это приведение массы квази-; псевдо-танков юридических оговорок. Тем более, основываясь на нынешнем выхолощенном и очищенном от справедливости и здравого смысла путинском законодательстве.
srk2658lu 15 августа 2018 | 11:46
Путен и ПЕсков изголяются…
Мать обратилась с просьбой! Что ещё надо Путену?
Путену этого мало, требует просьбу Сенцова.
А Сенцов - гражданин Украины, с каких хренов просить Путена?
Кремль всё больше погружается в дерьмо....
ilia_lvovski 15 августа 2018 | 11:47
Почему я считаю,что в Кремле сплошные недоумки,потомушто всех остальных считают тупыми.Поздравляю россиян с таким руководством,далеко пойдете.Страна же большая.