"В Кремле заявили, что говорить об отказе Олегу Сенцову в помиловании некорректно, потому что такой просьбы не было"

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В остальном мне добавить нечего», — цитирует его РИА Новости.

В июне с просьбой о помиловании Олега Сенцова в администрацию президента России обратилась его мать. Как передает украинский телеканал «Громадьске», накануне она получила ответ о том, что прошение о помиловании на имя президента должен написать сам заключенный.

Между тем, адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной Надежды Савченко ранее сказал «Эху», что по действующему законодательству президент вправе помиловать заключенного в любой момент вообще без всяких прошений.