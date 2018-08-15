Полицейские пришли в квартиру актрисы Яны Трояновой, которая является одним из организаторов «Марша матерей»
Московские полицейские пришли в квартиру актрисы Яны Трояновой, которая является одним из организаторов «Марша матерей». Силовики принесли предупреждение о недопустимости нарушения закона в связи с сегодняшней акцией.
Как сообщил в Фейсбуке муж Трояновой — кинорежиссер, сценарист и драматург Василий Сигарев, его супруги дома не было, поэтому бумаги вручили ему. Он опубликовал фотографии документов — в них говорится о том, что «Марш матерей» не согласован властями и его организаторам может грозить ответственность.
Мать фигурантки дела «Новое величие» Марии Дубовик Наталья Севастьянова сообщила нам, что не примет участие в «Марше матерей» из-за плохого самочувствия.
В то же время Наталья Севастьянова добавила, что обязательно приняла бы участие в марше, если бы он был разрешен.
Участники акции собираются этим вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигуранток дела «Новое величие» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 15 августа 2018 | 11:00
Свобода шествий только для полиции. К кому захотела, к тому и пришла.
serge_moro 15 августа 2018 | 11:04
platonnekafrin: Eсли два породистых карликовых,питерских гибрида попадут в Гаагу ,то суд приговорит их расстрелять ,как бешенных собак. Все имущество семьи конфисковать в пользу народа России. Ведь эти двое знают ,что потеря власти ,особенно того ,кто повыше на 5 см приведет к смерти или в лучшем случае к пожизненному. Но, я думаю ,что руководителю банды Озеро дадут вышку из-за особой опасности человека на котором кровь тысяч людей и липовых дел на десятки тысяч ,плюс невиданный размах грабежа страны ,который доходит до 3 триллионов долларов за 20 лет
evgolius7 15 августа 2018 | 11:14
Наши неустрашимые ярославские казаки вышли протестовать против абортов..
Какая падла заставляет ярославских казаков делать аборты?
danko1 15 августа 2018 | 11:15
serge_moro: А в каком законе и где в Конституции написано, что акции, которые не требуют перекрывать движение, надо согласовывать?
И почему никогда за хулиганские акции прокремлевских подонков не наказывают, хотя они и не были согласованы?
Да и огромный митинг на Манежке по поводу захвата Крыма никто не согласовывал, а привозить людей туда автобусами из ближайших областей начали еще до принятия акта в СФ.
Но реальные акции в защиту людей власть допустить не желает.
tvitov66 15 августа 2018 | 11:34
danko1: Полицаи то знают что в сверхдержаве может быть только одно величие - и оно старое, а не новое!
plidurok Андрей Филимонов 15 августа 2018 | 11:06
Нет никаких сомнений в том, что нынешний режим готов дубасить полицейскими дубинками детей, матерей, стариков. Когда у блатарей отнимают украденное, а в данном случае дети украдены у близких, тогда эти ... хватаются за нож.
maximiliankote 15 августа 2018 | 11:07
всё будет зависеть от количества участников марша
dorin1987 15 августа 2018 | 11:38
maximiliankote: Тогда авансом можно сказать - ни-че-го не получится.
navsegda 15 августа 2018 | 11:10
Отчаянные смелые ребята , вот так взяли и пришли , без ОМОН , без спецназа
tks 15 августа 2018 | 11:32
navsegda: Жизнями рисковали!!
Это пожалуй, всё равно, что с винтовкой против танка!
Подвиг, достойный награждения!
tvitov66 15 августа 2018 | 11:41
tks: а ведь им могли бы и не открыть ...
woodpeker 15 августа 2018 | 11:29
Наивные - хуже дураков. Еще в Беслане было ясно, что рейтинг карлика важнее жизни сотен детей, а уж тут. Пусть еще разок за него голосонут. Так вам и надо!
tks 15 августа 2018 | 11:30
"Московские полицейские"?
А разве таковые есть? Что-то в последнее время полицейских не видно, зато полицаев полно!
lager23 15 августа 2018 | 11:37
Говновласть бегает с выпученными глазами туша начинающийся пожар в "торфянике", ведь. путенское болото высыхает