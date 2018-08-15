Московские полицейские пришли в квартиру актрисы Яны Трояновой, которая является одним из организаторов «Марша матерей». Силовики принесли предупреждение о недопустимости нарушения закона в связи с сегодняшней акцией.

Как сообщил в Фейсбуке муж Трояновой — кинорежиссер, сценарист и драматург Василий Сигарев, его супруги дома не было, поэтому бумаги вручили ему. Он опубликовал фотографии документов — в них говорится о том, что «Марш матерей» не согласован властями и его организаторам может грозить ответственность.

Мать фигурантки дела «Новое величие» Марии Дубовик Наталья Севастьянова сообщила нам, что не примет участие в «Марше матерей» из-за плохого самочувствия.

В то же время Наталья Севастьянова добавила, что обязательно приняла бы участие в марше, если бы он был разрешен.

Участники акции собираются этим вечером в Москве пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с требованием освободить фигуранток дела «Новое величие» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.