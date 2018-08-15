В Новой Зеландии отменены занятия у 400 тысяч школьников из-за забастовки учителей
Педагоги требуют повысить зарплату на 16% и уменьшить количество учеников в классах.
Как сообщил местным СМИ один из участников забастовки, в соседней Австралии он получал бы на 20% больше. Протестующий добавил, что сейчас он в месяц зарабатывает почти четыре тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет около 270 тысяч рублей.
По данным Минобрнауки, средняя зарплата учителя в России в прошлом году составила 33 тысячи 200 рублей.
Комментарии5
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platonnekafrin 15 августа 2018 | 10:47
В России учителям, конечно, тоже меньше платят, чем в Австралии, зато у нас дети летом не учатся, и нету в реках кровожадных крокодилов. Так что в целом у нас с образованием намного лучше, чем в Зеландии и бастовать нет смысла - уволят и в тюрьму.
navsegda 15 августа 2018 | 10:51
platonnekafrin: В Новой Зеландии нет крокодилов , там вообще нет хищников , кроме завезённых кошек и собак
platonnekafrin 15 августа 2018 | 10:57
navsegda: Крокодилов нет только в России, потому что тут они конкуренции не выдерживают с депутатами, и экология такая же поганая.
dataan 15 августа 2018 | 10:48
Везде одни и те же проблемы. Везде.
navsegda 15 августа 2018 | 10:53
dataan: Только у кого-то жемчуг мелкий , а у кого-то суп жидкий