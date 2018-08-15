В Новой Зеландии отменены занятия у  400 тысяч школьников из-за забастовки учителей

Педагоги требуют повысить зарплату на 16% и уменьшить количество учеников в классах.

Как сообщил местным СМИ один из участников забастовки, в соседней Австралии он получал бы на 20% больше. Протестующий добавил, что сейчас он в месяц зарабатывает почти четыре тысячи долларов, что по нынешнему курсу составляет около 270 тысяч рублей.

По данным Минобрнауки, средняя зарплата учителя в России в прошлом году составила 33 тысячи 200 рублей.