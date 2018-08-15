В Крыму прекращен выпуск карт систем MasterCard и Visa
Это сообщили ТАСС в Генбанке, который был единственным на полуострове, кто предоставлял такие услуги.
В кредитной организации отметили, что накануне завершился процесс замены карт международных платежных систем на карты национальной системы «Мир». При этом отмечается, что карты MasterCard и Visa, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.
Решение о прекращении работы с картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, крымские банки до сих пор выпускали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был накоплен до ограничений.
Комментарии25
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midnightblues 15 августа 2018 | 10:46
ДИКАРИ
starushko_ 15 августа 2018 | 11:25
Велкам ту раша!
kryimzdick 15 августа 2018 | 10:50
Остров невезения
kochar 15 августа 2018 | 10:56
Подстраиваемся к новым реалиям.
"Нет шедевров, погибших в забвении. Ложь и угодничество никак не могут поддержать жизнь дрянной книги." Оноре де Бальзак
mikr 15 августа 2018 | 10:58
Это, кстати, довольно чувствительный удар по репутации платежной системы Виза/Мастер кард. Выясняется, что данная система вовсе не является надежным платежным средством, а отчасти стала инструментом политических разборок, что вовсе не приветствуется ее клиентами.
kryimzdick 15 августа 2018 | 11:00
mikr: всем просто похер на крымчан и как они там живут, пусть хоть жрут друг друга, к чему и идёт
ostapbey 15 августа 2018 | 11:10
kryimzdick: кто уважает и любит предателей??
Те,которых предали???
Или те, которые приютили предателей??
Это с учетом поправки на лишнюю хромосому приютившего даже..
andreyoo 15 августа 2018 | 11:21
ostapbey: Мне чисто любопытно.
Хомячки, причем одни и теже по обстоятельствам, то уверяют, что крымчане все укропатриоты, голосовани под дулами, и нежно хранят украинские паспорта в ожидании ... То они предатели и как здорово, что им то воду, то свет, то карточки...
Нормально, ниче нигде не двоится?
ostapbey 15 августа 2018 | 11:33
andreyoo: ты раздели крымчан на три сорта..
1.крымские татары.
2.украинские жители.
3. понаехавшие в Крым со дней заселения в освобожденные халупки с утварью и постельным бельем.
P.S.вне графика идут пенсионеры силовых служб России на дожитии. Их дети с внуками перетекают в сорт N- 3...
Даже..
kryimzdick 15 августа 2018 | 11:37
andreyoo: а они и хратнят паспорта в ожидании, и на бытовом уровне ворчат на российские порядки, цены и продукты, но делать ничего не делают. в Крыму с другой позицией, кроме "и вашим и нашим", не проживешь, слишком часто Крым переходил из рук в руки.
testmeter 15 августа 2018 | 11:03
mikr: "что вовсе не приветствуется ее клиентами" ///
Таким "клиентам", как ты - место за решеткой
midnightblues 15 августа 2018 | 11:03
mikr: Смешно сравнивать дыру и лидирующие мировые платежные системы
урок провален
садись,детка
КОЛ
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 11:20
mikr: Смело вещаете от имени всех держателей указанных банковских карт или какой-то их части? Как обладатель карты "Виза" поддерживаю такие меры воздействия на захватчиков и оккупантов чужих территорий и тех , кто поддерживает таких агрессоров и воров!
piter_ug 15 августа 2018 | 11:02
Камней с неба не дождаться - деньги кончились.
Будет просто кирдык.
motoped 15 августа 2018 | 11:13
piter_ug: это кость какляшкам бросили))) вонять хором!
estamp 15 августа 2018 | 11:05
в Генбанке, который был единственным на полуострове, кто предоставлял такие услуги.
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А есть еще РНКБ. Или т.к. он формально не крымский его решили не упоминать, дабы не огорчать хомячков?
ostapbey 15 августа 2018 | 11:13
estamp: 22-го числа августа месяца поставишь штамп и на СВИФТ!!
экстрштамп!! Вот то радостей будет федерастам полные штаны.. А федералам тем более..
Полные им галифэ!!
Даже.
estamp 15 августа 2018 | 11:16
ostapbey: Судя по малосвязному потоку сознания, в тпбя имтерика
ostapbey 15 августа 2018 | 11:23
estamp: у тпбя жалость к РНКБ??
а кому будет нужен твой РНКБ при перекрытии системы СВИФТ??
В рамочку вставишь его ра кладбиже как эстамп?
И поставишь штамп "почил в бозе"???
Даже??
ostapbey 15 августа 2018 | 11:27
......Американские сенаторы, авторы "Акта о защите американской безопасности от кремлевской агрессии", использовали образные выражения, рассказывая о поставленных ими целях. Сенатор Линдси Грэм в своем заявлении объявил о том, что это будут "сокрушающие санкции", "адские санкции". Согласно копии документа, оказавшейся в распоряжении российской газеты "Коммерсант", среди мер, предлагаемых сенаторами, запрет на проведение операций в США для крупнейших российских банков, включая Сбербанк, что фактически означает запрет на использование доллара этими финансовыми институциями. По оценкам аналитиков Ситибанка, осуществление этих мер может привести к 15-процентному падению курса рубля в отношении доллара.
snikkersnepper 15 августа 2018 | 11:26
motoped: estamp:
Формально РНКБ московский. Судя по их сайту, Виз и МК он не выдает.
Но смысла в этом тупом набросе от этого больше не становится.
1) в Крыму, как и раньше, можно спокойно пользоваться любыми российскими картами (как Мир, так и Виза/МК) и, как и раньше, нельзя пользоваться картами заграничными (мне как интуристу это было неудобно, но нам же говорят, что интуристов в Крыму нет :))
2) крымчане за границей, как и раньше, не могут пользоваться крымскими картами (раз уж там все банки под санкциями) и, как и раньше, могут спокойно пользоваться картами других российских банков.
То есть налицо опять наглядный мастеркласс, как абсолютно из ничего, на ровном месте, устроить благодарным хомячкам очередную истерику.
ПрофессионалЫзм...
estamp 15 августа 2018 | 11:08
А кстати, кто знает как в Сев.Кипре с картами Виза и МК?
ostapbey 15 августа 2018 | 11:36
estamp: а чего там знать..
Потерпи малость и узнаешь на своей шкуре.
Аналогия полная..
Эстамп даже..
gorga2 15 августа 2018 | 11:11
Нy, теперь заживyт!!!
xuato 15 августа 2018 | 11:22
С огоньком после засухи крымчане встретили новость, теперь им ряженные казаки нагайками будут вести счет по спине. А ведь была автономия, производство вин и сельхоз продукция имела бренды и продавалась на мировых рынках, даже крымчанам уже собрались дать право открывать консульства для продвижения бизнеса, но тут влез фюрер, гегемон империи и все профукали. Есть счеты на костяшках замечательное изобретение древнего Египта, в путь в средневековье. А как побежали к оккупантам, один народ один фюрер, мол накормят, пенсии заоблачные, работать не надо, думали за них газ и нефть будет работать. А получили Шиш - древнеславянского божка нечистой силы который живет в голове ряженых казаков и в администрации фюрера всея.