В Крыму прекращен выпуск карт систем MasterCard и Visa

Это сообщили ТАСС в Генбанке, который был единственным на полуострове, кто предоставлял такие услуги.



В кредитной организации отметили, что накануне завершился процесс замены карт международных платежных систем на карты национальной системы «Мир». При этом отмечается, что карты MasterCard и Visa, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Решение о прекращении работы с картами MasterCard и Visa было принято из-за западных санкций. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, крымские банки до сих пор выпускали и обслуживали карты международных систем благодаря их запасу, который был накоплен до ограничений.