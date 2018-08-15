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10:31, 15 августа 2018

Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в  вопросе о помиловании Олега Сенцова

Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от  Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. В своем «Фейсбуке» Геращенко написала, что Россия «реализует сценарий медленного убийства» Олега Сенцова.

В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле отметили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента.
Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных уже более трех месяцев.

Комментарии

20

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lion64__2 15 августа 2018 | 10:39

Близок день, когда всё это гнусное сборище свидомитов сядет за решётку. Возможно, в одном лагере с террористом по кличке "режиссёр".

ppvngavr 15 августа 2018 | 10:44

lion64__2: редкостный подонок!

danko1 15 августа 2018 | 10:46

lion64__2: Озерная банда питерских и приближенных к ней воров и бандитов должна быть в полном составе во главе с Путиным изолирована от людей в местах очень отдаленных.
Но это только тогда произойдет, когда закон в России будет действовать, а не бандитские понятия.
А сейчас психически больной маньяк Путин на коленях должен у Сенцова и тысяч других осужденных по сфальсифицированным делам о терроризме, шпионаже и экстремизме прощение просить и все приговоры отменить.

patrikk_1 15 августа 2018 | 10:47

Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать...

"Не делай людям добра - не получишь зла", не пожалел бы тогда В.Путин украинскую националистку и окопную шлюху Надьку-наводчицу, не получил бы сейчас упрёков в циничном лицемерии.

dataan 15 августа 2018 | 10:50

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что националистический лозунг «слава Украине», который с 24 августа хотят сделать официальным приветствием украинских военных, является неуместным. По словам народного избранника, в настоящее время Украина не достойна этих слов.

serg05 15 августа 2018 | 11:40

.patrikk_1: "Не делай людям добра - не получишь зла"

"Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут"
Впрочем озерной банды это не касается.

serge_moro 15 августа 2018 | 10:54

danko1: Eсли два породистых карликовых,питерских гибрида попадут в Гаагу ,то суд приговорит их расстрелять ,как бешенных собак. Все имущество семьи конфисковать в пользу народа России. Ведь эти двое знают ,что потеря власти ,особенно того ,кто повыше на 5 см приведет к смерти или в лучшем случае к пожизненному. Но, я думаю ,что руководителю банды Озеро дадут вышку из-за особой опасности человека на котором кровь тысяч людей и липовых дел на десятки тысяч ,плюс невиданный размах грабежа страны ,который доходит до 3 триллионов долларов за 20 лет

dataan 15 августа 2018 | 10:58

serge_moro: Доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и охватывающий события под Иловайском 2014-го года, оказался шокирующим для Украины. ВСУ обвиняются в массовых военных преступлениях в Донбассе, а российская армия так и не обнаружена.

post_v 15 августа 2018 | 10:57

danko1:
=======
похоже, что М.Ходорковский и Н.Савченко были помилованы Путиным, потому как Путину сделали предложение, от которого было нельзя отказаться - потому он и злой

знать бы, в чем заключалось это предложение

boooben 15 августа 2018 | 11:46

Обвинять кремль в цинизме - этот как обвинять дерьмо в плохом запахе.

glotov 15 августа 2018 | 10:40

Если хочется спасти жизнь человеку, его надо убедить подать прошение. Все же просто.

edyunia 15 августа 2018 | 10:42

glotov: ЗАГЛАТЫВАЙ!

b522 15 августа 2018 | 10:44

Просить просить прощения у гестапо? За их же преступление?

snikkersnepper 15 августа 2018 | 10:45

Я понимаю, что эту истерику уже ничто не остановит (Савченко, Павленский и Вышинский передают большой привет), но использовать в качестве аргумента мордокнижные записи психически ненормальной Ирки Геращенко - это дно даже для Эха. Хотя, казалось бы, у Эха дна нет.

nds_01 15 августа 2018 | 10:51

Это так. Никакой гуманности. Жестоко, цинично, подло, ничего не стесняясь.

timwlad85 15 августа 2018 | 10:56

Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в вопросе о помиловании Олега Сенцова
Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. В своем «Фейсбуке» Геращенко написала, что Россия «реализует сценарий медленного убийства» Олега Сенцова.

В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле отметили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента.
Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных уже более трех месяцев.
-------------
Ну вообще то цинизм за взятку это упрятать за решётку своего коллегу депутата госпожу Савченко и её помощников по обвинению в госизмене за то,что киевскому олигарху Москалю прищемили хвост при контрабанде сигарет.
И при этом не обратить внимание как депутаты притащили гражданина без гражданства из за границы чтобы совершить государственные переворот в стране.
И так госпожа вицеспикер Веховной Рады,за взятку и террористы через польскую границу добро пожаловать на Украину и так же за взятку отправить за решётку всех,кто посмеет противостоять тем кто таскает через польскую границу контрабанду и террористов.

vargor 15 августа 2018 | 11:01

Уж кому, но не этим всяким "геращенкам" рассуждать о цинизме других. На свой пусть оборотятся. До сих пор не наказаны дикари, что во славу Украине сжигали людей в Одессе, убийца Олеся Бузины и так далее. А террорист Сенцов осуждён законно и справедливо. Если хочет помилования, пусть об этом попросит.
Что касается Надежды Савченко, все видят, как к ней сейчас относятся на Украине эти самые "геращенки". Вот он, их цинизм. Ничего, недолго осталось править всей этой западенской нечисти. Скоро вас вышвырнут, как в своё время погнали Ющенко, за которого тоже поначалу глотки драли.

prof57 15 августа 2018 | 11:02

Было личное прошение мадам Меркель.... А Макрон все вокруг, да около, а прямо сказать боится - помнит чем закончилось освобождение Савченко - содит вна Украине, как террористка,а в РФ числилась только убийцей.

ramun 15 августа 2018 | 11:19

Какой такой цинизм?Дело привычное для России,обыкновенное.

srk2658lu 15 августа 2018 | 11:36

Кремль нашёл предлог отказать в помиловании Сенцова.
Просьба матери для Путена не в счёт.
Кремль считает Сенцова гражданином Расеи автоматически с присоединением Крыма.
Автоматически требуется его просьба.
Мерзавцы в Кремле!

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