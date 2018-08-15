Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в  вопросе о помиловании Олега Сенцова

Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. В своем «Фейсбуке» Геращенко написала, что Россия «реализует сценарий медленного убийства» Олега Сенцова.

В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле отметили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента.

Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных уже более трех месяцев.