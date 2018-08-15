СК возбудил дело об избиении осужденных в Забайкальской колонии после поражения сборной России по футболу
Об этом сообщила Медиазоне юрист Анастасия Коптеева, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права». По ее словам, пока дело возбудили в отношении «неустановленных» сотрудников исправительной колонии №5.
Ранее об избиении рассказали заключенные Александр Нохрин и Евгений Кригер. По их словам, сотрудники колонии были пьяны и расстроены тем, что российские футболисты вылетели из Чемпионата мира после проигрыша Хорватии.
Комментарии1
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danko1 15 августа 2018 | 10:50
Садисты-гестаповцы, просто вымещающие свою злость на заключенных.
ФСИН=ГУЛАГ. Только во ФСИНе еще воруют миллиардами.