СК возбудил дело об избиении осужденных в Забайкальской колонии после поражения сборной России по футболу

Об этом сообщила Медиазоне юрист Анастасия Коптеева, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права». По ее словам, пока дело возбудили в отношении «неустановленных» сотрудников исправительной колонии №5.

Ранее об избиении рассказали заключенные Александр Нохрин и Евгений Кригер. По их словам, сотрудники колонии были пьяны и расстроены тем, что российские футболисты вылетели из Чемпионата мира после проигрыша Хорватии.