Турция повысила пошлины на импорт ряда товаров из США

В Анкаре эти меру считают ответом на аналогичные действия Вашингтона.

В указе, подписанном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, содержится более 20 категорий американских товаров. На многие из них пошлины повысились более чем в 2 раза. В частности, тариф на ввоз американских автомобилей увеличился на 120%, алкоголь – на 140%, табак и косметику – на 60%. Также меры коснулись бумаги, риса, орехов и угля. В своем твиттере вице-президент Турции Фуат Октай назвал эти действия «ответом на сознательные атаки администрации США на экономику республики». По его мнению, Анкара, таким образом, демонстрирует «принципы взаимности». Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий вдвое. Он также выразил мнение, что отношения между Штатами и Турцией в настоящий момент не очень хорошие.

Действия Вашингтона привели к обвалу турецкой лиры по отношению к доллару: в минувшую пятницу к концу торгов падение составило более 18%. В понедельник лира обвалилась еще на 8%, достигнув исторического минимума.