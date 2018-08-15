Более 300 католических священников, которые работали в американском штате Пенсильвания, развратили свыше тысячи детей
Более 300 католических священников, которые работали в американском штате Пенсильвания последние 70 лет, развратили свыше тысячи детей. Как передает ВВС, это говорится в опубликованном сегодня докладе большого жюри присяжных. Расследование продолжалось почти полтора года. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов. Кроме того, проверены так называемые секретные архивы церкви. В докладе подчеркивается, что действия священников покрывались руководством католической церкви.
Комментарии8
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ltvjrhfn2 15 августа 2018 | 10:08
узурпатор ответит и за это!
gonduras_on_colyma 15 августа 2018 | 10:14
ltvjrhfn2: А кто здесь узурпатор, удило?
Или ты одну и ту же фразу из методички лепишь во все ветки без разбора?
Что до сабжа - ну кто бы сомневался?
Католическая братва в рясах это всего лишь более цивилизованная версия их православных коллег.
Те за такой срок развратили бы тысяч 10-20, но демократическое государство и общество подправляет таже такую мракобесную контору как церковь.
sm59 15 августа 2018 | 10:11
Вот и все, что нужно знать о боге ... и о его рабах.
stal26 15 августа 2018 | 10:13
Как это возможно?! Не уж-то Путин опять?
oneoretwo 15 августа 2018 | 10:13
...и вот это глав.попы христиан называют "объединяющей ролью религии" ?...
sg96 15 августа 2018 | 10:14
Не существует такого преступления, коотрое не было бы совершен под знаком католической церкви. Но самыми все претензии почему то только к исламу.. Да исламисты ДЕТИ по сравнению с этими фашиствующими педофилами..
kау 15 августа 2018 | 10:14
Католики суть агрессивные и злокозненные схизматики.Еретики по нашему.
captainobvious 15 августа 2018 | 10:15
я начинаю подозревать, что скандальные комиксы Рэнди Дейва имеют строго документальный характер...