Более 300 католических священников, которые работали в американском штате Пенсильвания, развратили свыше тысячи детей

Более 300 католических священников, которые работали в американском штате Пенсильвания последние 70 лет, развратили свыше тысячи детей. Как передает ВВС, это говорится в опубликованном сегодня докладе большого жюри присяжных. Расследование продолжалось почти полтора года. С его помощью удалось установить более тысячи жертв педофилов. Кроме того, проверены так называемые секретные архивы церкви. В докладе подчеркивается, что действия священников покрывались руководством католической церкви.