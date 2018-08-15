Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО своего коллегу, обвиняемого в госизмене
Речь идет о сотруднике Центрального НИИ машиностроения Викторе Кудрявцеве, которого почти месяц держат в изоляторе «Лефортово».
Санкт-Петербургский союз ученых просит отпустить 74-летнего Кудрявцева из-под стражи «по гуманитарным соображениям». В открытом письме к президенту утверждается, что нахождение в следственном изоляторе угрожает здоровью и жизни пожилого ученого. Авторы документа, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ», подчеркивают, что Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Кроме того, по состоянию здоровья и в связи с изъятием загранпаспорта обвиняемый не может скрыться от следствия, утверждают ученые.
Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Сам сотрудник ЦНИИмаш своей вины не признает, а его защита настаивает, что ученый уже больше 20 лет не имеет доступа к секретным данным.
По словам родственников Кудрявцева, из-за диабета он практически не может питаться в СИЗО.
Комментарии5
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venq 15 августа 2018 | 10:11
быть ученым - это от Бога. а быть президентом - от кого?
зы. ученых обмануть нельзя. у них мозг полностью подчиняется здравой логике. у президента полностью - невмешательству в следственные дела. его обмануть можно.
tvitov66 15 августа 2018 | 10:13
venq: эти ученые странные люди, вроде много знают, пишут диссертации ... а "Тараканий" Чукотского не знают
venmud 15 августа 2018 | 10:12
"Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО своего"
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"Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что я не еврей.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня." Мартин Нимёллер
proxxit 15 августа 2018 | 10:16
venmud:
Если учёный Кудрявцев предавал для того, чтобы устроить своих детишек на Западе, то он абсолютно не виновен, также, как какой-нибудь Ельцин.
aleksandr39 15 августа 2018 | 10:12
Только в России все решает один человек то есть " великий вождь и мудрый учитель " даже представить такое невозможно представить в странах где так любят жить дети и внуки
депутатов ГОСДУРЫ и членов правительства .