Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО своего коллегу, обвиняемого в госизмене

Речь идет о сотруднике Центрального НИИ машиностроения Викторе Кудрявцеве, которого почти месяц держат в изоляторе «Лефортово».

Санкт-Петербургский союз ученых просит отпустить 74-летнего Кудрявцева из-под стражи «по гуманитарным соображениям». В открытом письме к президенту утверждается, что нахождение в следственном изоляторе угрожает здоровью и жизни пожилого ученого. Авторы документа, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ», подчеркивают, что Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Кроме того, по состоянию здоровья и в связи с изъятием загранпаспорта обвиняемый не может скрыться от следствия, утверждают ученые.

Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Сам сотрудник ЦНИИмаш своей вины не признает, а его защита настаивает, что ученый уже больше 20 лет не имеет доступа к секретным данным.

По словам родственников Кудрявцева, из-за диабета он практически не может питаться в СИЗО.