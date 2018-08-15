Кремль отказал матери Олега Сенцова в помиловании ее сына

В администрации президента сообщили, что прошение заключенный должен написать самостоятельно. Как передает украинский телеканал «Громадьске», такой ответ из администрации президента России получила Людмила Сенцова. В документе Олег Сенцов назван гражданином России, хотя сам он настаивает, что у него есть только украинское гражданство.

Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Олега Сенцова без каких-либо прошений, — об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной президентом Надежды Савченко.

Сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан заявила телеканалу «Громадьске», что ее брат не будет писать прошение о помиловании. Украинский режиссер в российской тюрьме держит голодовку уже четвертый месяц. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.