Кремль отказал матери Олега Сенцова в помиловании ее сына
В администрации президента сообщили, что прошение заключенный должен написать самостоятельно. Как передает украинский телеканал «Громадьске», такой ответ из администрации президента России получила Людмила Сенцова. В документе Олег Сенцов назван гражданином России, хотя сам он настаивает, что у него есть только украинское гражданство.
Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Олега Сенцова без каких-либо прошений, — об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной президентом Надежды Савченко.
Сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан заявила телеканалу «Громадьске», что ее брат не будет писать прошение о помиловании. Украинский режиссер в российской тюрьме держит голодовку уже четвертый месяц. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zhvure 15 августа 2018 | 10:04
Хороший террорист - мертвый террорист.
luger_max_otto 15 августа 2018 | 10:12
Хороший гебешник- дохлый гебешник. А сейчас путинский сброд отрезает себе дохлый, но шанс уцелеть. Их дело, хозяин- барин: хочет- живет, хочет- удавится.
nnnmmm 15 августа 2018 | 10:06
А чего Петька Перегар за Сенцова не трепыхается или ему уже одной хероини Незалежной Надюхи Савченко по уши хватило.
yralez 15 августа 2018 | 10:07
Без издевательства никак ?
И зачем выпускать,.....он всего лишь в 1 000 руб обходится в день.
Сечин, к примеру, 6 миллионов руб в день.
Вот бы Сечина освободить
askol2016 15 августа 2018 | 10:09
Унизить перед казнью, взятого в плен заложника, это по-путински! Именно так, действовали его подельники из бандитских группировок в 90-е годы в Питере
post_v 15 августа 2018 | 10:13
askol2016:
===========
потом все свалят на администрацию президента – типа Путин и не видел прошения от матери Сенцова о помиловании ее сына
и будет во всем виноват товарищ Вайно (из семьи советских партийных и российских хозяйственных работников, внучок бывшего первого секретаря ЦК компартии Советской Эстонии) или же его заместитель товарищ Сергей Кириенко (выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта)
а что касается "юриста" Путина – "иметь диплом о высшем юридическом образовании" и быть юристом - две большие разницы.
видимо, это в особенности относится к выпускникам юридического факультета Ленинградского университета имени А.А.Жданова
Ульянова-Ленина вообще не учитывать .- он на юрфаке в Петербурге не учился, и чужой диплом "позаимствовал"
lion64__2 15 августа 2018 | 10:13
Лучше бы террорист в бега отправился, за кабана вполне бы сошел.
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 10:14
Матери Беслана, матери затонувших на "Курске" подводников, матери взорванных на Каширском шоссе, матери убитых в Донбассе и изгнанных оккупантами из Крыма...
если этим кремлёвским упырям нет дела до всех этих матерей, почему им будет дело до матери Сенцова - человека, который просто хочет жить в своей стране?
oneoretwo 15 августа 2018 | 10:16
...интернет ничего не забывает...