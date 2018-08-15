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Эксклюзив Эха 09:59, 15 августа 2018

Кремль отказал матери Олега Сенцова в помиловании ее сына

В администрации президента сообщили, что прошение заключенный должен написать самостоятельно. Как передает украинский телеканал «Громадьске», такой ответ из администрации президента России получила Людмила Сенцова. В документе Олег Сенцов назван гражданином России, хотя сам он настаивает, что у него есть только украинское гражданство.

Закон, однако, не запрещает президенту помиловать Олега Сенцова без каких-либо прошений, — об этом ранее «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков, который представлял интересы помилованной президентом Надежды Савченко.

Сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан заявила телеканалу «Громадьске», что ее брат не будет писать прошение о помиловании. Украинский режиссер в российской тюрьме держит голодовку уже четвертый месяц. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.

Комментарии

9

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zhvure 15 августа 2018 | 10:04

Хороший террорист - мертвый террорист.

luger_max_otto 15 августа 2018 | 10:12

Хороший гебешник- дохлый гебешник. А сейчас путинский сброд отрезает себе дохлый, но шанс уцелеть. Их дело, хозяин- барин: хочет- живет, хочет- удавится.

nnnmmm 15 августа 2018 | 10:06

А чего Петька Перегар за Сенцова не трепыхается или ему уже одной хероини Незалежной Надюхи Савченко по уши хватило.

yralez 15 августа 2018 | 10:07

Без издевательства никак ?

И зачем выпускать,.....он всего лишь в 1 000 руб обходится в день.
Сечин, к примеру, 6 миллионов руб в день.

Вот бы Сечина освободить

askol2016 15 августа 2018 | 10:09

Унизить перед казнью, взятого в плен заложника, это по-путински! Именно так, действовали его подельники из бандитских группировок в 90-е годы в Питере

post_v 15 августа 2018 | 10:13

askol2016:
===========
потом все свалят на администрацию президента – типа Путин и не видел прошения от матери Сенцова о помиловании ее сына

и будет во всем виноват товарищ Вайно (из семьи советских партийных и российских хозяйственных работников, внучок бывшего первого секретаря ЦК компартии Советской Эстонии) или же его заместитель товарищ Сергей Кириенко (выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта)

а что касается "юриста" Путина – "иметь диплом о высшем юридическом образовании" и быть юристом - две большие разницы.
видимо, это в особенности относится к выпускникам юридического факультета Ленинградского университета имени А.А.Жданова

Ульянова-Ленина вообще не учитывать .- он на юрфаке в Петербурге не учился, и чужой диплом "позаимствовал"

lion64__2 15 августа 2018 | 10:13

Лучше бы террорист в бега отправился, за кабана вполне бы сошел.

vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 10:14

Матери Беслана, матери затонувших на "Курске" подводников, матери взорванных на Каширском шоссе, матери убитых в Донбассе и изгнанных оккупантами из Крыма...
если этим кремлёвским упырям нет дела до всех этих матерей, почему им будет дело до матери Сенцова - человека, который просто хочет жить в своей стране?

oneoretwo 15 августа 2018 | 10:16

...интернет ничего не забывает...

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