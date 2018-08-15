В Госдуме предложили сделать ЕГЭ в виде диалога с компьютером

Тестировать новый формат следует уже в 2019 году, — заявил информагентству «Москва» зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, большая часть экзамена должна быть в виде разговора, при котором знания школьника будет оценивать компьютерная программа.

По мнению депутата от ЛДПР, это сделает ЕГЭ более объективным.