В Госдуме предложили сделать ЕГЭ в виде диалога с компьютером
Тестировать новый формат следует уже в 2019 году, — заявил информагентству «Москва» зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, большая часть экзамена должна быть в виде разговора, при котором знания школьника будет оценивать компьютерная программа.
По мнению депутата от ЛДПР, это сделает ЕГЭ более объективным.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 09:43
Лучше сделать не диалог, а беседу и не с компьютером, а с сотрудником госбезопасности.
Тогда будет ещё объективнее.
pyfrjvsqfldjrfn 15 августа 2018 | 09:46
//ЕГЭ в виде диалога с компьютером//
А диаложить будет Алиса из Гугла. Она уже материться научилась.
oneoretwo 15 августа 2018 | 09:53
...прямо-таки классика: не так страшен сам дурак, но дурак с инициативою...
один дятел придумал этот егэ и теперь вся страна который год мается: как бы этот егэ упаковать, чтобы жить не мешал...
yralez 15 августа 2018 | 10:03
А вдруг какой нибудь школяр потребует свободу Сенцову ?
Или честных выборов ?
buzukin1909 15 августа 2018 | 10:09
Кому вообще нужен этот ЕГЭ? Его придумали враги народа из ВШЭ. И вот десять лет все стоят на ушах - а смысл??? Коррупции меньше стало? Ну да, канешна! Чем плоха была старая система? Кому нужен был этот аттестат? ПТУ? Университету? ЗАГСу? В университете приемная комиссия разбиралась с отличниками и двоешниками, а больше он него и толку не было - как и сейчас. Для справки - единый вроде бы экзамен по математике успешно разделили да два уровня - вроде бы нормальный и для дебилов, пардон - гуманитариев...
Неладно в стране со школьным образованием. Куда годится, когда какие-то понаехавшие Тины Канделаки, так и не окончившие аспирантуры, рекомендуют развивать образование в сторону геймеризации и идиотокреативики...