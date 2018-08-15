Избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд на бывшую помощницу президента
Ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который был заключен во время избирательной кампании 2016 года. Сама Маниголт Ньюман заявила, что не подписывала соглашение о конфиденциальности.
В декабре ее уволили из аппарата Белого дома. Потом она написала книгу, в которой назвала Дональда Трампа «расистом», «нарциссом» и «женоненавистником».
В свою очередь, президент США в своем Твиттере назвал ее «сумасшедшей».
Комментарии2
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aleksandr39 15 августа 2018 | 09:46
В России ее бы тихо случайно сбила машина или на голову упал бы метеорит .
oneoretwo 15 августа 2018 | 10:07
...хреновы, значится, дела у дональда ихнего трампа, если судится со своими помощниками, пусть и бывшими...