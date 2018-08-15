Избирательный штаб Дональда Трампа подал в суд на бывшую помощницу президента

Ее обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который был заключен во время избирательной кампании 2016 года. Сама Маниголт Ньюман заявила, что не подписывала соглашение о конфиденциальности.

В декабре ее уволили из аппарата Белого дома. Потом она написала книгу, в которой назвала Дональда Трампа «расистом», «нарциссом» и «женоненавистником».



В свою очередь, президент США в своем Твиттере назвал ее «сумасшедшей».