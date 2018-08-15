Подозреваемым в убийстве судьи Энгельского районного суда оказался его родственник
Об этом сообщает источник «Интерфакса». В МВД этим утром сообщили, что задержан житель села Балтай Саратовской области. Судья Ринат Кудашев был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями и скончался.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 15 августа 2018 | 09:56
...вот и крысы в бочке тоже жрут друг друга...
yralez 15 августа 2018 | 09:57
Не надо хвастаться бедным родственникам о своем окладе.