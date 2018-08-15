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09:31, 15 августа 2018

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров

Пошлины на легковые автомобили теперь выросли на 120%, на алкоголь на  140, на табак и косметику на 60%. Всего в списке 20 позиций.

В правительстве пояснили, что это ответ на  «атаки администрации США на экономику Турции». Ранее Дональд Трамп утвердил повышение пошлин в два раза на  турецкие сталь и алюминий.

Накануне турецкий президент объявил о запрете на поставки американской электроники, в  частности, айфонов, в ответ на санкции.

Комментарии

17

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neprostotak 15 августа 2018 | 09:36

Надо было сразу повысить пошлину или лучше вообще запретить пиндосские лекарства! А то вдруг в таблетки они напихают экстракт либерализма? А это прямая угроза для любого фашистского режима!

liberastanakol 15 августа 2018 | 10:02

neprostotak: Уууу.. как прокладки возбудились. Негодують....

mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 09:40


Правильнее было бы вовсе запретить все американские товары, ведь они расшатывают исламистские скрепы!

taglit 15 августа 2018 | 09:42

похоже Эрдоган где-то сидел на горшке рядом с Путиным...

andreyoo 15 августа 2018 | 09:57

taglit: похоже Эрдоган где-то сидел на горшке рядом с Путиным.
---
А вот отчего вам Путин все спать не дает? Аналогии с Трампом у вас не напрашиваются? Это ж его конек, пошлины вводить.

donez 15 августа 2018 | 09:46

Российские металлобазы затоскуют, значит... Цены на вырезаемый металл в Новороссии, еще вчера поползли вниз.

zurich_106 15 августа 2018 | 09:47

американские автомобили Форд собирают в самой Турции со 100% локализацией разве что алкоголь виски из Теннеси чуток подорожают, но турки пьют больше раки, косметика из штатов это вообще не проблема, турки еще помешаны на айфонах, так что пошлины не станут преградой и инфляцию не остановят.

herch 15 августа 2018 | 09:54

zurich_106: думаю там основной потребитель алкоголя туристы из "оллинклюзив" :)

zurich_106 15 августа 2018 | 10:01

herch: точно, хотя эта категория синих туристов сокращается с каждым годом, в этом году отмечается критический минимум, в следущем году их будет еще меньше - санкции делают свое дело

tremens_delirium 15 августа 2018 | 09:47

Скоро не под американскими санкциями останутся лишь США.

oneoretwo 15 августа 2018 | 09:48

...ишь, ты - неугомонный... улыбнуло вчерашним отказом тамошнего плешивого от "американской электроники", стыдливо умалчивая про европейскую и японскую...
а пошлины, что же - это начало формирования черного рынка... и только...

max3446 15 августа 2018 | 09:50

Красиво Турция поставла раком пендостан. Вот кого ждет скорая изоляция - пендосию. По слухам там уже ряд штатов задумываются о выходе в самостоятельное плавание, а трамп уже давно изгой во всем цивилизованном мире

zurich_106 15 августа 2018 | 09:52

max3446: где вас повар набирает, всё у вас черз раком сраком

herch 15 августа 2018 | 09:57

zurich_106: знамо где - в дурдоме. Умные нормальную деньгу могут зарабатывать, а не 11,80.

andreyoo 15 августа 2018 | 09:53

... на легковые автомобили ... на алкоголь ... табак ... косметику
---
Думается доля США в турецком импорте данных товаров на уровне статистической погрешности

andre_klimov 15 августа 2018 | 10:12

andreyoo:
Зато как надуты щёки и какой потешный вид у уничтожителя наследия Ататюрка...

kochar 15 августа 2018 | 10:04

Выстрел себе в ногу.
Глупо.
Горстка нелюдей решают судьбу остальных.
Знакомо...

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