Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров

Пошлины на легковые автомобили теперь выросли на 120%, на алкоголь на 140, на табак и косметику на 60%. Всего в списке 20 позиций.

В правительстве пояснили, что это ответ на «атаки администрации США на экономику Турции». Ранее Дональд Трамп утвердил повышение пошлин в два раза на турецкие сталь и алюминий.

Накануне турецкий президент объявил о запрете на поставки американской электроники, в частности, айфонов, в ответ на санкции.