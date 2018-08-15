Санкт-Петербургский Союз ученых попросил президента выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева

По словам авторов открытого письма, 74-летний ученый перенес инфаркт и болен сахарным диабетом — нахождение в СИЗО угрожает его жизни.

Ранее адвокат ученого Евгений Смирнов сообщил, что его подзащитному в изоляторе не оказывают никакой медицинской помощи. Сотрудник Центрального НИИ Машиностроения был задержан в конце июля. Его подозревают в передаче за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии. Защита Кудрявцева заявила, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.