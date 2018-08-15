Санкт-Петербургский Союз ученых попросил президента выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева
По словам авторов открытого письма, 74-летний ученый перенес инфаркт и болен сахарным диабетом — нахождение в СИЗО угрожает его жизни.
Ранее адвокат ученого Евгений Смирнов сообщил, что его подзащитному в изоляторе не оказывают никакой медицинской помощи. Сотрудник Центрального НИИ Машиностроения был задержан в конце июля. Его подозревают в передаче за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии. Защита Кудрявцева заявила, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 09:37
Нацдилер с детства мечтал работать в кгб и ловить шпионов и врагов Родины.
Неужели он наступит на горло собственной песне и будет выпускать пойманных "врагов", пусть даже и престарелых?!
cattt 15 августа 2018 | 09:46
mikhail_spb_: Ученый передал мультики на Запад, а оказалось, что ракетки картонные.
pyfrjvsqfldjrfn 15 августа 2018 | 09:49
//более 20 лет не имеет доступа к секретным данным//
Маскировался и рыл подкоп под Кремль с известной целью.
viktor20123 15 августа 2018 | 10:09
mikhail_spb_:
Толераст должен болеть инфарктом!
stas12006 15 августа 2018 | 09:39
вертухали власти не нужны учёные,
ей нужны заключённые!
если вы учёные - уезжайте!
a_111111 15 августа 2018 | 09:40
Ну так в таком состоянии он наиболее интересен следствию...
aleksandr39 15 августа 2018 | 09:44
В России все решает "великий вождь " ,даже представить такое невозможно в странах где так любят жить дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ и членов правительства .
fosst13 15 августа 2018 | 10:02
Предавать Родине ему диабет не мешал. А расплачиваться за измену мешает. Интересно, в других странах за подобную статью тоже отпускают, если сердечко бобо?
kochar 15 августа 2018 | 10:02
Из всех преступлений самое тяжкое — это бессердечие.
Конфуций
sg96 15 августа 2018 | 10:05
Никому здоровье не мешает почему то совершать преступление, но сидеть почему то им нельзя.. Сейчас по межпоказаниям 99% из тюрем выйти готовы будут. Тоько вас же хомячков снова изнасилуют, ограбят и отпиздят.. Хотя может вы все это любите, судя по каментам..
ЗЫ Витор Бут тоже юолен. Ни оджна тварь никогда не скажет о кровавом фашиктонском режиме. Правильно, там хозяин, там корм.
Пидорасы вы все двуличные.. И гомячки и их господа за океаном
aleksandr39 15 августа 2018 | 10:15
sg96: Преступник Бут продавал вагонами оружие боевикам -террористам
venq 15 августа 2018 | 10:08
быть ученым - это от Бога. а быть президентом - от кого?
зы. ученых обмануть нельзя. у них мозг полностью подчиняется здравой логике. у президента полностью - невмешательству в следственные дела.