Власти Японии предупредили о возможности извержения вулкана
Он находится на небольшом острове Кутиноэрабу, где находятся несколько пансионатов с горячими источниками. В последний раз вулкан Синдакэ извергался три года назад, и тогда были эвакуированы 130 человек.
Комментарии2
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buzukin1909 15 августа 2018 | 09:32
Через десять дней, к полнолунию, как раз вулкан и впендюрит японцам - бонусом землетрясение и цунами. Кто предупрежден - бежит на Окинаву. Там долго живут...
ostapbey 15 августа 2018 | 10:06
Путину е рабу??
А ведь знают японцы нутро россии до пяток даже....