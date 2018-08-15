Дания намерена построить забор вдоль границы с Германией
Власти страны рассчитывают, что это позволит предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят кабаны.
Как передает Дойче Велле, строительство планируется завершить к концу 2019 года.
Комментарии16
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perestarok 15 августа 2018 | 09:09
"Дания намерена построить забор вдоль границы с Германией"
Единозаборная Европа.
proxxit 15 августа 2018 | 09:17
perestarok:
Комсомолка Ангела знает как достойно отомстить Европе за поруганную и уничтоженную ГДР.
ostapbey 15 августа 2018 | 09:53
proxxit: а я вас в гриме не узнал..
Так бы и представились своим фирменным " гыыы"
.
И все бы вас, Дубовицкая, и узнали бы.
Регина!!!
Даже. ГЫЫЫ..
proxxit 15 августа 2018 | 09:57
ostapbey:
Регина бы сказала, что заборами не помочь, т.к. у вас - габонских свиней теперь безвиз...
ostapbey 15 августа 2018 | 10:00
proxxit: руссосвинов в Украину теперь не впускает не только миротворец.
Но и страх,что свинорусам в Украине место в свинарнике...
....
хотя тебя, Регину Дубовицкую можно включить в топ самых пародируемых персон. Твоя фраза «Здравствуйте, дорогие мои» и фирменный смех знакомы каждому россиянину.
– Кто только тебя не пародировал: и– гы-гы-гы»
Даже..
parasuk_ 15 августа 2018 | 09:14
А поляки уже давно построили забор чтоб украинские свиньи к ним не лазили
zurich_106 15 августа 2018 | 09:42
parasuk_: у них же вроде безвиз с поляками, а стену построили на границе с Россией, там похлеще африканской чумы свиней через границу распространяется
ostapbey 15 августа 2018 | 10:02
parasuk_: так никто Януковича с Азировым в Польшу не впустит.
Поймают еще на границе с русосвинами.
И в свинарник сразу на перевоспитание.
Заодно и пару сук можно с тобой туды ж.
Даже.
agamasat 15 августа 2018 | 09:21
Они еще не поняли, кто разносит чуму?!
navsegda 15 августа 2018 | 09:25
agamasat: А "чёрную смерть" в Европе 14 века , когда умерла треть населения , кто разносил , неужели госдеп
perestarok 15 августа 2018 | 09:29
navsegda: " А "чёрную смерть" в Европе 14 века , когда умерла треть населения , кто разносил , неужели госдеп"
Нет! Это исключительно Россия и Путин.
nikvol 15 августа 2018 | 09:22
Власти страны рассчитывают, что это позволит предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят кабаны
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Лучше бы предотвратили распространение африканской чумы мигрантов.
andreyoo 15 августа 2018 | 09:23
Власти страны рассчитывают, что это позволит предотвратить распространение африканской чумы свиней
--- Как-то расистски звучит.
mamiluk 15 августа 2018 | 09:26
Одни кремлеботы...нормальных комментаторов уже не осталось?Может, работают уже по мобилизационному режиму...и по приписным свидетельствам...?....Где люди?!
perestarok 15 августа 2018 | 09:51
mamiluk: "Одни кремлеботы.."
А Вы предпочитаете, когда одни поклонники госдепа?
sg96 15 августа 2018 | 09:57
mamiluk:
Ну ты пиздани что-нибудь умное. Слабо? )) Хомячкам твоим печеньки видать сегодня выдают. 15 число. Видишь нет никого?