Двухдневный траур объявлен в итальянской Генуе после обрушения моста

Рухнувший мост неоднократно проходил проверку на соответствие нормам безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Этот мост был спроектирован в 60-х годах и был открыт в 1967 году. В то время это была масштабная работа, которая даже с архитектурной точки зрения была действительно впечатляющей. Ясно, что эта постройка, как и многие другие, со временем подлежит проверке. Этот мост подлежит техобслуживанию, но нам необходимо будет провести расследование вместе с судебными органами, чтобы выяснить, что послужило причиной обрушения, и предотвратить в дальнейшем повторение подобных трагедий».

Трагедия накануне унесла жизни более 30 человек.