В Барнауле сегодня пройдет заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме за картинки в соцсетях
В Барнауле сегодня пройдет заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте».
Уголовные дела, связанные с публикацией изображений в интернете, скорее всего, заводятся из-за того, что конкретные сотрудники полиции хотят повысить показатели. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что в основном такие дела заводятся за посты или картинки, размещённые в соцсети «Вконтакте».
Комментарии11
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mikhail_spb_ 15 августа 2018 | 09:08
В совке мильтоны ловили выходящих из ресторана граждан, чтобы улучшить показатели по задержанным пьяницам.
Нынешним мильтонам задача упрощена до предела - хватай любого за картинки.
proxxit 15 августа 2018 | 09:13
Совковое быдло хотело капитализьмы, добрых хозяев и духовности - пусть хавает, что заказывало.
cattt 15 августа 2018 | 09:32
proxxit: Веруны возносят мертвых, но хватают живых!
fosst13 15 августа 2018 | 09:15
Мне гнораздо интереснее было бы увидеть на эхо новости, что там с Павленским. Эхо! Ты забываешь так быстро своих героев, ну как так то!?
cattt 15 августа 2018 | 09:35
fosst13: Маразм, в 21 веке, почитать леветирущих мертвецов и мечтать о саде на небесах.
yurasockolov 15 августа 2018 | 09:23
А мои чувства, как атеиста, оскорбляют эти оскорбления от "верующих"!
taglit 15 августа 2018 | 09:30
yurasockolov: как повезло россиянам, что Украина заблокировала Вконтакте! Пол России было бы под колпаком!
platonnekafrin 15 августа 2018 | 09:26
Памятка для оперативников: "Бог вездесущ, а это значит, что и на пустом месте можно оскорбление найти".
yralez 15 августа 2018 | 09:28
Из-за того , что заняться нечем.......это на первый взгляд.
На самом деле есть установка-----запугать.
Для по регионам спускается план.
sergo_25_26 15 августа 2018 | 09:51
Интересно какую зарплату получают эти кто картинки целыми днями высматривает.
zhvure 15 августа 2018 | 10:14
За такие картинки надо плетей давать по определенному месту, но так как такого наказания у нас нет (типо негуманное) завели дело. Я конечно понимаю, что интернет это помойка, куда всякие дебилы сливают свой отстой, но за базаром надо следить.