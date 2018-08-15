В Барнауле сегодня пройдет заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме за картинки в соцсетях

В Барнауле сегодня пройдет заседание по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети «Вконтакте».

Уголовные дела, связанные с публикацией изображений в интернете, скорее всего, заводятся из-за того, что конкретные сотрудники полиции хотят повысить показатели. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что в основном такие дела заводятся за посты или картинки, размещённые в соцсети «Вконтакте».