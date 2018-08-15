Умер Эдуард Успенский

Знаменитому детскому писателю, сценаристу и драматургу было 80 лет. Эдуард Успенский умер накануне вечером в своем доме в деревне Пучково в Новой Москве. Об этом рассказал информированный источник «Интерфакса». Смерть писателя подтвердили его жена и друзья. Как сообщает «Пятый канал», Успенский страдал онкологическим заболеванием. За неделю до смерти он находился в тяжелом состоянии и обращался за помощью к врачам.

Писатель известен прежде всего повестями «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», а также «Каникулы в Простоквашино». Кроме того, Успенский придумал братьев Колобков, ставших героями серии мультфильмов. Также он писал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях.

В 1990-х и 2000-х годах Успенский вел передачу «В нашу гавань заходили корабли». Кроме того, он был создателем и других передач, включая «Спокойной ночи, малыши» и «Радионяня».

В последние годы Успенский конфликтовал с «Союзмультфильмом» из-за авторских прав на героев Простоквашино. В начале августа стало известно, что стороны урегулировали спор и подписали соглашение.