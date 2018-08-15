Парламент Венесуэлы обвинил правительство в пытках депутата, которого подозревают в покушении на Николаса Мадуро
Об этом говорится в Твиттере Национальной ассамблеи, большинство в которой принадлежит оппозиции.
Задержанный депутат Хуан Рекесенс на заседании суда отказался признать себя виновным. По словам его адвоката Хоэля Гарсии, парламентарий заявил, что режим держится на органах безопасности и на судах.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rom8883 15 августа 2018 | 09:01
Видно у Мадуры советники от Путина работают.