Северная и Южная Корея в случае разрядки отношений могут создать специальную экономическую зону
Это принесет двум странам 150 миллиардов долларов за 30 лет. С таким заявлением выступил в Сеуле южнокорейский президент Мун Чже Ин. Он отметил, что это может произойти после полного ядерного разоружения КНДР.
Комментарии5
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polsan 15 августа 2018 | 09:03
ВВП КНДР - всего 12 миллиардов в год, это огромные деньги для страны, однако для Ына это не главное. Надо же разоружиться и тогда про него все забудут! Это похоже не для него...
nigelliri56 15 августа 2018 | 09:21
polsan: "...Надо же разоружиться и тогда про него все забудут..."
Это. конечно же, имеет значение, но, по-моему. в этом случае еще появится риск для существования нынешнего режима в КНДР вообще и для северокорейского Ына в частности.
tremens_delirium 15 августа 2018 | 09:07
✄ Это принесет двум странам 150 миллиардов долларов за 30 лет. ✄
Интересно, какие санкции на Ю.Корею наложат США за сотрудничество с Северной..)))
polsan 15 августа 2018 | 09:45
tremens_delirium: никакие! Ведь это (создание зоны) может произойти после полного ядерного разоружения КНДР. )
andre_klimov 15 августа 2018 | 09:08
Так одна уже была одна - промзона "Кэсон". Но пухлик в те годы решил повыделываться - и лишил страну легальных поступлений валюты и товаров (продукция и прибыль Кэсон была выведена из-под режима санкций). Сейчас вот "поумнел" - снова зазывает...