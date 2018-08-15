В Госдуме предложили ввести регистрацию сигвеев, гироскутеров и моноколес
С такой инициативой выступил 23-летний депутат от ЛДПР Василий Власов. Как передает РИА Новости, по его мнению, нужно дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев такого электротранспорта. Парламентарий полагает. Что это позволит снизить число ДТП.
Комментарии20
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ddolly 15 августа 2018 | 08:49
И начать уже регистрацию депутатов в дурдомах
fmsf FMSF 15 августа 2018 | 08:59
ddolly:
Для начала организовать и провести проверку уровня IQ всех без исключения депутатов и членов СФ.
С обязательным опубликованием результатов.
Интересно будет посмотреть?!
neyexo 15 августа 2018 | 09:06
fmsf: все правильно предлагают - я велосипедист и мне не лень крутить педали
Про IQ - он у них высокий, туда пробиться надо много ума и хитрости. А будучи в Думе, высовываться проявлять IQ не рекомендуется - там за тебя уже подумали.
luger_max_otto 15 августа 2018 | 09:00
Нет, уважаемый. Нельзя дать им возможность закосить под психов на будущем процессе депутинизации страны. Нельзя.
lenin3 15 августа 2018 | 09:18
ddolly: 23 года и от ЛДПР? Видать,бастард Жириновского...)))
apels 15 августа 2018 | 08:51
Этих депутатов взять, да отменить
Сборище клоунов и придурков.
proxxit 15 августа 2018 | 09:00
apels:
Ельцинско-гайдаровские холуйки, типа тебя, привычно против парламентаризма...
apels 15 августа 2018 | 10:03
proxxit: Отнюдь я не против парламентализма. Я всецело за. Но это вовсе не парламент. Холуи режима отселектированные администрацией президента, пропущенные через фильтры отсеивающие все живое, здравое, разумное.
Это селектированные недоумки и клоуны. Для Думы нужны выборы. Для выборов нужна равнодоступность, отсутствие барьеров и фильтров.
proxxit 15 августа 2018 | 10:08
apels:
Глупыш, для выборов нужно, чтобы Парламент не расстреливали и холуйки, типа тебя, потом не вылизывали убийцам и ворам.
leprikon 15 августа 2018 | 08:52
Про детские коляски забыл.И ночные горшки-уточки на колесиках
dilevski1973 15 августа 2018 | 08:54
Если пешиходов зарегистрировать и выдать номера... Золотая жила! А следом страховку, ТО... Гиганты мысли!
kapitankolbaskin 15 августа 2018 | 08:56
За что ж нам "это" Господи?
Наверное как раз за то что ничего с "этим" не делаем. Просто сидим и молчим...
Эту мразь из пукинских какашек лепят что ли?
andy66 15 августа 2018 | 08:57
все время изобретаются новые коррупционные механизмы
meteor1908 15 августа 2018 | 08:57
Это полумеры. Надо начать регистрацию обуви. А то пешеходы на нешипованной ходят, создают аварийную ситуацию.
platonnekafrin 15 августа 2018 | 09:01
"Колеса регистрировать". Это еще ничего, а мог предложил глотать их без рецепта. Два слова "ЛДПР" и "депутат" всё объясняют.
neyexo 15 августа 2018 | 09:03
Международный опыт!
В некоторых странах заставляют таких ехать в велодорожке или нигде.
На днях видел электровелосипед-фэтбайк - это настоящий мотоцикл, и он ездит по тротуару.
Когда крутишь педали - легче реагировать на людей на тротуаре - сначала крутишь медленнее, потом тормозишь.
staglla 15 августа 2018 | 09:25
neyexo:
Вообще то и у нас велосипедист может ехать по тротуару, только в ряде ограниченных случаев. В остальных - обязан ехать по дороге.
Просто мало кто озадачивается правилами, и пешеходы свято верят, что велосипедист такой же пешеход, только на колесах. Но это не так.
Только никому не рассказывайте про это. Я сам велосипедист, ездящий по тротуарам.
real74 15 августа 2018 | 09:22
молодец, нашел способ засветиться-))
otar530 15 августа 2018 | 09:32
т.е. ввести ещё один налог,поскольку регистрация скутеров и пр. не будет же бесплатной! Ну вот,"сумашедший принтер" снова будет в работе в Думе....Кого выбираем?
yurasockolov 15 августа 2018 | 09:37
А я не понял, если ввести дополнения в ПДД - это правильно, а на счет регистрации!? А тут еще инфо прошла об учете легковушек в военкоматах!!! Точно нужно проверку депутатов организовывать и желательно в общих районных поликлиниках.