В Госдуме предложили ввести регистрацию сигвеев, гироскутеров и моноколес

С такой инициативой выступил 23-летний депутат от ЛДПР Василий Власов. Как передает РИА Новости, по его мнению, нужно дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев такого электротранспорта. Парламентарий полагает. Что это позволит снизить число ДТП.