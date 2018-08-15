Крупнейшая в  России соцсеть ВКонтакте намерена раскрыть статистику запросов властей о пользователях

Об этом сообщает ВВС. Так компания отреагировала на критику после того, как стало известно о том, что Следственный комитет уже в массовом порядке возбуждает уголовные дела об экстремизме за репосты, лайки и комментарии во ВКонтакте.

На днях соцсеть объявила о реформе приватности – так, пользователи смогут закрыть свои аккаунты от всех, кроме друзей. Однако, по российским законам, ВКонтакте все равно обязана предоставлять персональные данные любых пользователей по требованию властей.