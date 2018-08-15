Крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте намерена раскрыть статистику запросов властей о пользователях
Об этом сообщает ВВС. Так компания отреагировала на критику после того, как стало известно о том, что Следственный комитет уже в массовом порядке возбуждает уголовные дела об экстремизме за репосты, лайки и комментарии во ВКонтакте.
На днях соцсеть объявила о реформе приватности – так, пользователи смогут закрыть свои аккаунты от всех, кроме друзей. Однако, по российским законам, ВКонтакте все равно обязана предоставлять персональные данные любых пользователей по требованию властей.
Комментарии10
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apels 15 августа 2018 | 08:54
Эту сеть необходимо просто покинуть. Она токсична. Имеются другие инструменты коммуницирования.
vasya_von_smetankin 15 августа 2018 | 09:00
Осталось дождаться, когда "ВКонтакте" будет объявлена Главным Рассадником Экстремизма в России.
И вообще, будущее, как известно, за Чебурнетом.
cattt 15 августа 2018 | 09:16
vasya_von_smetankin: Не для коммуникаций созданы рашенские соц сети, яндекс и майлру, а для слежки, уходите от туда, пускай за мной следит ЦРУ, она не ворвется ко мне ночью домой выламывая дверь
piterjanis 15 августа 2018 | 09:21
cattt: какстрашножить(с)
belovnikita 15 августа 2018 | 09:03
у воров законы, но я то не вор
luger_max_otto 15 августа 2018 | 09:04
А кто этим кремлевским поверит- то?
real74 15 августа 2018 | 09:19
По этому и отжали у Дурова VK что бы всех под контролем держать.
mamiluk 15 августа 2018 | 09:29
Это же надо превратить относительно нормальную страну в тюремную помойку...где кого то пытают у кого-то отбирают и на кого-то доносят...причём всех обманывают...
blindpew_33 15 августа 2018 | 09:31
Поздно пить боржоми, репутация уже устоявшаяся.
Кто ж теперь поверит им, что информацию сливают только по официальным запросам? Что товарищ майор просто-напросто не имеет прямого и постоянного доступа ко всем данным?
travmatolog 15 августа 2018 | 09:35
Можно подумать, они скажут правду в этой "открытой статистике". Наврут с три короба, обьемы слива данных занизят на пару порядков.
Уходите из вконтакта, кто еще не. Нечего там делать нормальному человеку.