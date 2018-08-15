Индия намерена самостоятельно отправить человека в космос к 2022 году
Индия намерена самостоятельно отправить человека в космос к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет с момента независимости. Это объявил премьер-министр Нарендра Моди по случаю сегодняшнего Дня независимости.
В настоящее время Индия пока еще только разрабатывает собственный пилотируемый космический корабль.
Комментарии3
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polsan 15 августа 2018 | 08:40
При такой невероятной бедности в которой живёт 250 миллионов и самой высокой смертности в мире - это кажется фарсом
cromwel 15 августа 2018 | 08:40
Я бы им порекомендлвал одного человека. Желательно в один конец.
m_doc 15 августа 2018 | 08:42
cromwel: Своим ходом отправляйся. Фиг тебе, а не халява.