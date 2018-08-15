Индия намерена самостоятельно отправить человека в космос к 2022 году, когда страна будет отмечать 75 лет с момента независимости. Это объявил премьер-министр Нарендра Моди по случаю сегодняшнего Дня независимости.

В настоящее время Индия пока еще только разрабатывает собственный пилотируемый космический корабль.