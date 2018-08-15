Пол Манафорт отказался давать показания в суде
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа воспользовался 5-й поправкой к конституции, — сообщает СNN. Его защита не стала вызвать на процесс ни одного свидетеля, утверждая, что власти не предоставили убедительных доказательств виновности Манафорта. Ранее свидетелей закончила допрашивать сторона обвинения.
Манафорт был задержан в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы, но предъявленные ему обвинения не связаны с Москвой — его подозревают в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Комментарии2
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santathefrosr 15 августа 2018 | 08:39
".... но предъявленные ему обвинения не связаны с Москвой — его подозревают в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины, в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег...."
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olegleon 15 августа 2018 | 08:44
"расследования о вмешательстве России в президентские выборы, но предъявленные ему обвинения не связаны с Москвой "
был бы человек, а статья найдётся. прокурор США действует по заветам Сталина. дожили (((