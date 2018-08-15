Владимир Путин заявил о готовности встретиться в ближайшее время с лидером КНДР

Об этом говорится в телеграмме, которую президент России направил Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального господства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В середине июня с лидером КНДР встретился в Сингапуре президент США Дональд Трамп.