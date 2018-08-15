Владимир Путин заявил о готовности встретиться в ближайшее время с лидером КНДР
Об этом говорится в телеграмме, которую президент России направил Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального господства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В середине июня с лидером КНДР встретился в Сингапуре президент США Дональд Трамп.
Комментарии5
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olegleon 15 августа 2018 | 08:40
" В середине июня с лидером КНДР встретился в Сингапуре президент США Дональд Трамп. "
а до этого с ним встречался Си.
opiatnovyi63 15 августа 2018 | 08:41
Два изгоя полюбят друг друга в пику Трампу!
ostapbey 15 августа 2018 | 08:41
В КНДР?? А почему не в ЦАР??
царские жители более тонко разбираются в вопросах внутренней жизни России чем корейцы.
И кто есть враги, и кого мочить нужно в сортире на ужин.
Даже..
dilevski1973 15 августа 2018 | 08:42
Чтоб совместно творить зло потом, поделиться приехали опытом. В. С. Высоцкий.
ramses333 15 августа 2018 | 08:44
Попросит политического убежища?