"Глава Союза золотопромышленников России раскритиковал идею изъятия части доходов у компаний отрасли"

Сергей Кашуба направил письмо в Минпромторг, в котором говорится, что потери бюджета из-за этой меры составят 79 миллиардов рублей в год, — пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у горно-металлургических и химических компаний полтриллиона рублей. Глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил Владимиру Путину письмо, в котором оценил возможные потери российского фондового рынка в связи с этой инициативой в три триллиона рублей.