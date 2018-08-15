Глава Союза золотопромышленников России раскритиковал идею изъятия части доходов у компаний отрасли
Сергей Кашуба направил письмо в Минпромторг, в котором говорится, что потери бюджета из-за этой меры составят 79 миллиардов рублей в год, — пишет газета «Коммерсантъ».
Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у горно-металлургических и химических компаний полтриллиона рублей. Глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил Владимиру Путину письмо, в котором оценил возможные потери российского фондового рынка в связи с этой инициативой в три триллиона рублей.
Комментарии5
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sab171 15 августа 2018 | 08:35
изымать, изымать не обеднеем, берите пожалуйста, вам нужнее.
olegleon 15 августа 2018 | 08:36
"изымать"? какое красивое слово. хотя "ограбить" более правильное
contsignal 15 августа 2018 | 08:44
olegleon:
А есть еще более правильное - "приватизировать".
contsignal 15 августа 2018 | 08:37
Этот Белоусов скоро договорится до введения прогрессивного подоходного налога! Не пора ли ему в камеру к Соколову, Барабашу с Парфеновым?
perestarok 15 августа 2018 | 08:38
"Глава Союза золотопромышленников России раскритиковал идею изъятия части доходов у компаний отрасли"
То, что отнято у народа - свято.