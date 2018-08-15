В Москве в возрасте 80 лет умер писатель Эдуард Успенский
Накануне поздно вечером это сообщили в его семье. В последнее время Успенский лечился от онкологического заболевания. Место и время похорон пока неизвестны.
Эдуард Успенский придумал таких персонажей, как Крокодил Гена, Чебурашка, Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин и братья Колобки.
В Москве писателю могут поставить памятник, — сказали ТАСС в Мосгордуме.
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