На скачках в Словакии был задержан российский бизнесмен Валентин Виноградов
Это подтвердили накануне РБК в посольстве России. Виноградов прежде был гендиректором компании «Midland Development» и обвиняется в России в махинациях с недвижимостью. Ожидается, что Москва направит запрос на его экстрадицию.
Комментарии4
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vilingrad 15 августа 2018 | 08:27
Надеюсь, хотя бы Виноградов пришел на скачках первым:)
midnightblues 15 августа 2018 | 08:33
ПРОПАЛИ ЮНОООСТЬ И ТАААЛАААНТ В ТВОИИХ СТЕЕЕЕЕНААААХ
Не дали взлететь ,гады
a_111111 15 августа 2018 | 08:34
Доскакался...
midnightblues 15 августа 2018 | 08:35
Странно другое
Вон соловей такое творил с недвигой,когда с СК дружил
и ничаго-на свободе пока