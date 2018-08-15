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08:17, 15 августа 2018

На скачках в Словакии был задержан российский бизнесмен Валентин Виноградов

Это подтвердили накануне РБК в  посольстве России. Виноградов прежде был гендиректором компании «Midland Development» и обвиняется в России в махинациях с недвижимостью. Ожидается, что Москва направит запрос на его экстрадицию.

Комментарии

4

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vilingrad 15 августа 2018 | 08:27

Надеюсь, хотя бы Виноградов пришел на скачках первым:)

midnightblues 15 августа 2018 | 08:33

ПРОПАЛИ ЮНОООСТЬ И ТАААЛАААНТ В ТВОИИХ СТЕЕЕЕЕНААААХ
Не дали взлететь ,гады

a_111111 15 августа 2018 | 08:34

Доскакался...

midnightblues 15 августа 2018 | 08:35

Странно другое
Вон соловей такое творил с недвигой,когда с СК дружил
и ничаго-на свободе пока

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