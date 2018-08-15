Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе к утру выросло до 31 человека
Об этом пишет газета «Corriere della Sera» со ссылкой на данные МВД Италии. ЧП произошло накануне утром во время сильной грозы. Некоторые очевидцы говорили, что в мост ударила молния. Официально причины трагедии пока не названы.
Комментарии1
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perestarok 15 августа 2018 | 08:41
"Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе к утру выросло до 31 человека"
Вот Путин разошёлся. Ему Скрипалей мало, занялся мостами.