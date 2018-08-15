Турция вслед за бойкотом американской электроники увеличила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США

Указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает агентство Reuters, пошлины на легковые автомобили увеличены на 120%, на сигареты на 60, на спиртное – на 140%.

Накануне турецкий президент объявил о запрете на поставки американской электроники, в частности, айфонов, в ответ на санкции.