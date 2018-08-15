Турция вслед за бойкотом американской электроники увеличила пошлины на автомобили, алкоголь и табак из США
Указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как передает агентство Reuters, пошлины на легковые автомобили увеличены на 120%, на сигареты на 60, на спиртное – на 140%.
Накануне турецкий президент объявил о запрете на поставки американской электроники, в частности, айфонов, в ответ на санкции.
Комментарии9
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tks 15 августа 2018 | 08:25
Эрдоганище и Путя - братья навек!
olegleon 15 августа 2018 | 08:26
"понеслась душа в рай"
ну если ещё можно было объяснить санкции против России или тарифы против Китая, то чем США смогут объяснить санкции против своего же союзника? "бей своих, чтобы чужие боялись"?
vilingrad 15 августа 2018 | 08:30
olegleon: да, товарищ, вы не Маркс с Энгельсом...и даже не Смит:)
Скорее, ватный наивняк... и зачем пригожину такой детсад?
barssuk 15 августа 2018 | 08:28
Значит лира продолжит свой полет в ж..
ex_ex 15 августа 2018 | 08:31
Всего лишь айфоны? Че так мелко? Надо отказаться от виндовз, от процессоров интел и амд, от всего где используется ПО, сделанное в США, и от все
sg96 15 августа 2018 | 08:32
Еще можно базу заблокировать и беженцев в Ивропку пустить.. Пару миллиончиков... А то что то редко стали наезжать на аборигенов..
fosst13 15 августа 2018 | 08:38
А что это, не все готовы лизать зад Белым Людям, как это делают наши псевдолибералы? Смотрите, товарище, можно, оказывается, жить не в позе рака перед господином, хотя вам это непривычно, без ощущения мощи Цивилизованного Человека у себя в анусе.
andy66 15 августа 2018 | 08:40
как распознать руководство пытающееся обанкротить свою экономику? Оно начинает бороться с американскими товарами, не производя своих?
Кто-нибудь слышал про турецкие автомобили?
sempai 15 августа 2018 | 08:44
Эрдогану нужно давать российское гражданство ( даже русскому языку учить не надо ) ...и прямиком в преемники..., не заметим подмены...( ну только, если внешне )...