Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в вопросе о помиловании Олега Сенцова
Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать. В своем «Фейсбуке» Геращенко написала, что Россия «реализует сценарий медленного убийства» Олега Сенцова.
В конце июня его мать попросила Владимира Путина о помиловании. Накануне в Кремле отметили, что эта процедура начинается только с личного обращения осужденного на имя президента.
Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных уже более трех месяцев.
Комментарии10
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ukraminadozemljudobrjt 15 августа 2018 | 08:18
Шлюха вышиванковая протрезвела, и пистить пошла.
moisha_sekilman 15 августа 2018 | 08:23
Свободу питарасу сенцу)))
Свободу всем какловским питарасам)))))
olegleon 15 августа 2018 | 08:23
"уже более трех месяцев. "
а почему бы не написать более понятно "более 90 дней"? или это будет выглядеть уже смешно, т.к. ни один заключённый столько не голодал?
boseal 15 августа 2018 | 08:28
olegleon: Помнится борец за счастье народное Мустафа Джемилев в 1974 году аж 303 дня голодал - кушал через зонд. Так что Сенцову еще далеко до рекорда.
sg96 15 августа 2018 | 08:25
Большая разница! Во-первых, Надьку обменяли, а во-вторых, завербовали. Она там чуть госпереворот не устроила, Надька-минометчица )))
ukraminadozemljudobrjt 15 августа 2018 | 08:26
Эта не та Савченко что сейчас у каклов сидит?
fosst13 15 августа 2018 | 08:33
Так давайте, отпустите всех заложников в США и Украине, если вам так нужен этот террорист.
timwlad85 15 августа 2018 | 08:38
Вице-спикер парламента Украины обвинила Кремль в цинизме в вопросе о помиловании Олега Сенцова
Ирина Геращенко отметила, что отсутствие личного прошения от Надежды Савченко не помешало Владимиру Путину ее помиловать…
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Слышь госпожа вице спикер Верховной Рады голь перекатная хохляцкая ,освободите госпожу Савченко и её друзей.Тут уж точно по причине подставы посадили так как конкурентами киевским олигархам на рынке в зоне АТО оказались .
А то даже уже и в украинских СМИ депрессия полная от шизофренических заявлений исходящие из Верховной Рады и из правительства Украины.
Даже у жидов мозги закипают когда им приходится иной раз комментировать высказывание представителей украинской власти.
Не даром говорят,когда хохол родился,то еврей заплакал.
davi__koloradov 15 августа 2018 | 08:42
Дык на Савченко двух проституток из ГРУ обменяли, а тут ГРУшников нет, а остальные рашкованцы Путину пофиг.
cromwel 15 августа 2018 | 08:44
Зачем хохлам Сенцов? Его и здесь неплохо кормят. И к клизме анус привык. А на Украине ему будут вставлять такую клизму и тратить столько денег налогоплательщиков?