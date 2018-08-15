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08:04, 15 августа 2018

В Крыму с этого дня больше не обслуживаются Visa и MasterCard

У двух миллионов жителей полуострова нет возможности получить карты международных платёжных систем, сообщает BBC.

Обслуживание карт Visa и MasterCard прекратил Генбанк – одно из крупнейших финансовых учреждений в Крыму. Он предложил заменить их картами платёжной системы Мир, сообщили BBC несколько клиентов Генбанка. Один из собеседников признался, что узнал о блокировке своей карты несколько дней назад и не успел обменять Mastercard на новую. В Генбанке говорят, что ещё в конце января уведомили клиентов о прекращении выпуска и перевыпуска карт платёжных систем Visa и Mastercard. И переходе на Мир. У Генбанка под сотню отделений в Севастополе, Симферополе, Ялте и других городах Крыма. В прошлом году у организации появился инвестор – Собинбанк, он входит в группу акционерного банка Россия, его основной владелец Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближнего круга президента Путина. Ковальчук и его банк под санкциями США. В начале месяца из-за санкций Крым покинула последняя западная гостиничная сеть.

Генбанк в конце 2015го тоже попал под американские санкции. Visa и MasterCard тогда на некоторое время отключили его от платёжных систем. А клиенты не могли воспользоваться картами банка за пределами полуострова.

Комментарии

27

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arye_11 15 августа 2018 | 08:09

А, "дорогие крымчане".
Когда визжали "...теперь пусть хоть камни с неба", никто ведь в реальности не предполагал. что они таки начнут сыпаться

proxxit 15 августа 2018 | 08:16

arye_11:

Всё как обычно - тупой еврейский нацик радуется камням с неба...
Еврейские скрепы ...ули.

arye_11 15 августа 2018 | 08:22

proxxit:
Обломушко.
Удивляюсь, что в свой комментарий ты не втулил, как и обычно у тебя принято, ничего сексуально-извращенного.
Видать с утра уже обработал себя нежными ручками.
Не хочется пока, да?

grazschdanin 15 августа 2018 | 08:28

arye_11: Удивляюсь, что в свой комментарий ты не втулил, как и обычно у тебя принято, ничего сексуально-извращенного.
Видать с утра уже обработал себя нежными ручками.
Не хочется пока, да?
#
Зато Вы втулили. Да ещё как мерзопакастно.

Говоря Вашими же словами и Вашими категориями:
"Видать с утра ещё не обработал себя нежными ручками.
Хочется пока, да?"

Фу...
Как некрасиво!

arye_11 15 августа 2018 | 08:34

grazschdanin:
Ну, вы бы не лезли в наши давние "дискуссии".
Человек, который Облом, от тотального недо*ба трохи рехнулся головой на сексуально-извращенной теме и вставляет её всегда, везде и повсюду.
Вот это реально неприятно и некрасиво.
Надо же этого назойливого извращенца-теоретика поучить его же оружием.

blahovdav 15 августа 2018 | 08:30

proxxit: Всё как обычно - тупой еврейский нацик радуется камням с неба...
Еврейские скрепы ...ули.\\\ Путлеронацистская свинья обвиняет всех в нацизме??? Это так по геббельсовски...Хайль путлер??

proxxit 15 августа 2018 | 08:41

blahovdav:

Хорошо, что Путин отдал вас- свидомое селючьё, - винницким евреям.
На фоне ваших отжигов Жене Петросяну, потерпевшему фиаско на поле юмора, остаётся только делить имущество с пренстарелой хохлушкой...

blahovdav 15 августа 2018 | 08:28

arye_11: А, "дорогие крымчане".
Когда визжали "...теперь пусть хоть камни с неба", никто ведь в реальности не предполагал. что они таки начнут сыпаться\\\\Нее, судя по всему это еще пока пушок. А вскоре и камушки и булыжники полетят, если плешивый крыс так будет продолжать и дальше...

proxxit 15 августа 2018 | 08:35

blahovdav:

Смешно наблюдать, как престарелая бандеровская шлюшка, типа тебя, с пенсией 1400 грн.( примерно 3000 рублей) ерничает над Крымом, где крымчане демократически выбрали своё будущее, где мир, покой и порядок.

sparky 15 августа 2018 | 08:13

Едете в Крым? Не забудьте пришить в трусы внутренние карманы для денег.

sparky 15 августа 2018 | 08:15

sparky: А иностранцы пусть по домам сидят, нечего им Крымнаш портить своими картами.

skuulll 15 августа 2018 | 08:19

sparky: Еду. Беру " Мир". Без проблем.

pro_hanov 15 августа 2018 | 08:13

Зачем патриотам кредитные карты?! Брюкву будем жрать, лишь бы Великий Нацлидер сидел в кресле и тешил своё самолюбие, грозя пальчиком Америке и Европе!

sva1 15 августа 2018 | 08:16

А зачем им Visa и Mastercard - вот им "Мир" и пусть радуются. Чем то недовольны? Их проблемы.

timber_head 15 августа 2018 | 08:17

Мост есть, что им ещё надо? Дойдут до банкоматов на материке, не развалятся. Они ж теперь "россияне" - должны научиться смириться и терпеть все, что над ними делают. Хоть пенсионный возраст, хоть отсутствие нормального "пластика"

sergo_25_26 15 августа 2018 | 08:18

Остров невезения в Черном море есть.........

proxxit 15 августа 2018 | 08:31

sergo_25_26:

Пусть крымчане завидуют тому, что лохло придурков с пластиком всё в порядке - поделом им, противным.

ramun 15 августа 2018 | 08:18

Карты с неба.Visa,MasterCard.

nikolashin2017 15 августа 2018 | 08:20

хоть сто мостов пусть строят в крым,
он - остров ,где вас ждет экстрим...

wuwer 15 августа 2018 | 08:20

Ну и по РФ бюджетников пересадили на ущербную, не везде обслуживаемую, карту" МИР",
отобрав ВИЗУ и МАСТЕРКАРТ
Как сами недоделанные, так и их путриотические телодвижения

sergo_25_26 15 августа 2018 | 08:21

Еще не много санкций поднавалят скрепоносной и где то за уральским хребтом начнут в морду давать за слово Крым.

tks 15 августа 2018 | 08:23

Ворованные никогда не приносит счастья и благополучия.

mr_samgin 15 августа 2018 | 08:23

Это Россия оккупировала Крым, или Крым Россию?
Почему самые жёсткие санкции вводятся против бедных крымчан, которые голосовали под дулами автоматов?

estamp 15 августа 2018 | 08:28

Когда был в Крыму, во всех магазинах терминалы оплаты были от РНКБ.
Пока не понятно, как прекращение обслуживания карт Виза и МК Генбанком повлияет на сей факт.

moisha_sekilman 15 августа 2018 | 08:31

Пользуюсь картой "МИР" второй год и не одного сбоя в отличие от предыдущей "MasterCard".
А в Крыму милое дело карта "МИР".

grazschdanin 15 августа 2018 | 08:38

"Девочка, ты хочешь, поехать на дачу или что бы тебе открутили голову?"

Так же и здесь: крымчане, Вы хотите перейти на карту Мир или что бы правосеки вас убивали?
На мой взгляд переход на карту мир не соизмерим с насилием бандеровцев.
Так что все причитания про "камни с неба" - это большое преувеличение.

kapitankolbaskin 15 августа 2018 | 08:39

а вот интересно ....иностранцев зазывают в Крым. Приглашают,приезжайте мол...гляньте как там хорошечно...
Они что должны карту "Мир" специально заводить ?! Или с чемоданом долларов или евро ехать?! На фиг такой счастливый отдых ,где надо целыми днями пачки денег с собой таскать...!!!
Спасибо не надо ...я не иностранец,Но поеду куда нить кроме Крыма. В июле был в Тунисе. Вполне себе даже не плохо. И все дешевле в 2-3 раза чем в Сочи и Крымнаше!!!

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