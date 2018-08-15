В Крыму с этого дня больше не обслуживаются Visa и MasterCard

У двух миллионов жителей полуострова нет возможности получить карты международных платёжных систем, сообщает BBC.

Обслуживание карт Visa и MasterCard прекратил Генбанк – одно из крупнейших финансовых учреждений в Крыму. Он предложил заменить их картами платёжной системы Мир, сообщили BBC несколько клиентов Генбанка. Один из собеседников признался, что узнал о блокировке своей карты несколько дней назад и не успел обменять Mastercard на новую. В Генбанке говорят, что ещё в конце января уведомили клиентов о прекращении выпуска и перевыпуска карт платёжных систем Visa и Mastercard. И переходе на Мир. У Генбанка под сотню отделений в Севастополе, Симферополе, Ялте и других городах Крыма. В прошлом году у организации появился инвестор – Собинбанк, он входит в группу акционерного банка Россия, его основной владелец Юрий Ковальчук, бизнесмен из ближнего круга президента Путина. Ковальчук и его банк под санкциями США. В начале месяца из-за санкций Крым покинула последняя западная гостиничная сеть.

Генбанк в конце 2015го тоже попал под американские санкции. Visa и MasterCard тогда на некоторое время отключили его от платёжных систем. А клиенты не могли воспользоваться картами банка за пределами полуострова.