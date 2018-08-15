В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери

Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

В администрации президента России ответили матери Олега Сенцова, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе. Так в Кремле отреагировали на прошение о помиловании, которое больше месяца назад направила Людмила Сенцова. Ответ из президентской администрации опубликовал телеканал «Громадське». В документе также отмечается, что обращения Сенцовой будут учтены, если ее сын лично попросит о помиловании. Сестра осужденного Наталья Каплан отметила, что ее брат «однозначно не будет» просить российского президента отпустить его на свободу.

«Громадське» напоминает, что для помилования украинской военнослужащей Надежды Савченко ее личного ходатайства не потребовалось. Об освобождении заключенной президента Владимира Путина просили родственники погибших журналистов, в убийстве которых и обвиняли Савченко.

По словам правозащитницы Зои Световой, на днях посетившей Сенцова, режиссер похудел на 17 килограммов, но не собирается прекращать голодовку.