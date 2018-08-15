В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери
Украинский режиссер держит голодовку уже 94 дня и испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
В администрации президента России ответили матери Олега Сенцова, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе. Так в Кремле отреагировали на прошение о помиловании, которое больше месяца назад направила Людмила Сенцова. Ответ из президентской администрации опубликовал телеканал «Громадське». В документе также отмечается, что обращения Сенцовой будут учтены, если ее сын лично попросит о помиловании. Сестра осужденного Наталья Каплан отметила, что ее брат «однозначно не будет» просить российского президента отпустить его на свободу.
«Громадське» напоминает, что для помилования украинской военнослужащей Надежды Савченко ее личного ходатайства не потребовалось. Об освобождении заключенной президента Владимира Путина просили родственники погибших журналистов, в убийстве которых и обвиняли Савченко.
По словам правозащитницы Зои Световой, на днях посетившей Сенцова, режиссер похудел на 17 килограммов, но не собирается прекращать голодовку.
Комментарии8
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venmud 15 августа 2018 | 08:08
"помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе"
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Это-понты всем миром обиженного или законное требование?
roman_i_olga 15 августа 2018 | 08:15
venmud: респект кремлю. террористическая мразь должна сидеть
olegleon 15 августа 2018 | 08:13
так Савченко на свобода, не не как нам врут, в тюрьме сидит?
может и художник Павленский уже на свободе???
sg96 15 августа 2018 | 08:27
Такие, говорит, проблеы испытываю, что даже кушать не могу ))
Может его на Херсон сменять, а?
arkady1956 15 августа 2018 | 08:29
Помиловать Сенцова может только г.Бог и г.Путин(эквивалент бога) а им не досуг,одного просто нет...ну а другой бабло считает-некогда.....Я уж не знаю что там взрывал Сенцов,нам не доложили,но взрывал на своей территории и должен сидеть в украинской тюрьме.
А то что в Кремле не изъявили желания помиловать Сенцова.....козе понятно,там каких то матерей слушать,не царское это дело....Какой там в жопу Сенцов....тут бабло заканчивается,пенсионеры будущие скоро взбунтуются.....да и вообще не любят нас в мире...И это правильно,кого там в Кремле любить....все морды уже приелись...
netupi 15 августа 2018 | 08:31
Вот интересно, если бы шамиль басаев сидел в тюрьме, и его мама обратилась бы с просьбой о помиловании, тоже нашлись бы жалеющие? А, и кстати, почему этот сенцов так напоминает чикатило, чисто внешне? Тоже вопросы к маме.... Или к папе.
exospice 15 августа 2018 | 08:36
17 кг - это не предел! Даёшь минус 30, 40, а лучше 50 кило!
Стань флажком там иль вымпелом борьбы за свободу на худой конец.
vixon2 15 августа 2018 | 08:42
Ну да совершил , ну и что? Все что говорит наше правительство, СМИ надо делить на 3. Когда пьяный или мажор на дорогущем авто сбивает семью или маленького ребенка, "нарушителю" дают максимум 2 года колонии. Так почему бы не помиловать дядечку, ну дать ему лет 8 колонии хотя бы. А вообще я считаю что нужно вернуть смертную казнь (но это лично мое). Я так понимаю, что за Крым наш президент жопу будет рвать или уже рвет, а за свой народ (родной) он уже давно наср.......