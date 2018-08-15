Метро Лос-Анджелеса оснастят сканерами, способными обнаруживать пояса смертников, огнестрельное оружие и взрывчатку

Это будет первый американский город, подземка которого получит подобные устройства, пишет газета Los Angeles Times. Первые сканеры появятся в метро до конца года. Стоимость каждого — 100 тысяч долларов. Устройства являются портативными, это позволит перемещать их между станциями. Сканеры способны обнаруживать взрывчатку и оружие на расстоянии до 9 метров, не замедляя поток пассажиров.