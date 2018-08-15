Кремль не готов помиловать Олега Сенцова без его собственного прошения
Это следует из ответа, который администрация президента России прислала матери украинского режиссёра, сообщает телеканал Громадьске. В письме говорится, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осуждённого и окончательное решение в любом случае остаётся за президентом. Как напоминает сайт «Медиазона», были случаи, когда Владимир Путин отступал от этого порядка. В частности, он помиловал Надежду Савченко без её личного прошения.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sneer1 15 августа 2018 | 07:59
Вот ведь мрази... для помилования НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ в личном ходатайстве. Хотят, чтоб он унижался. И плюс, - знают, мрази, что он голодает не за себя.
Я даже не удивлен. Их моральный облик известен давно, это - просто одно из проявлений.
kazlevich1949 15 августа 2018 | 08:04
Если в сухом остатке Сенцов, пардон, "разменная прокладка" между республиканцами США и демократами США, но таки сидит в России, то тогда пардон, таки и что такое Россия?
kazlevich1949 15 августа 2018 | 08:07
kazlevich1949: Пора бы я таки думаю, что пора бы США поменять уже в своём "интимном месте" "прокладку"?