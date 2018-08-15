Кремль не готов помиловать Олега Сенцова без его собственного прошения

Это следует из ответа, который администрация президента России прислала матери украинского режиссёра, сообщает телеканал Громадьске. В письме говорится, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осуждённого и окончательное решение в любом случае остаётся за президентом. Как напоминает сайт «Медиазона», были случаи, когда Владимир Путин отступал от этого порядка. В частности, он помиловал Надежду Савченко без её личного прошения.