В Венесуэле мужчина погиб при попытке улететь на стойке шасси
Безбилетный пассажир разбился во время взлёта лайнера в аэропорту Каракаса, передаёт РИА Новости. Прибывшие на место происшествии работники служб аэропорта нашли человека в критическом состоянии, он был жив, однако позднее скончался в госпитале.
Комментарии2
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sg96 15 августа 2018 | 07:55
Под крылом самолета о чем то поет
Упавший с него пассажир..
vpu2011 15 августа 2018 | 08:02
Одна из стран соратников росеи в борьбе за идеалы добра и справедливости во всём мире.
Из росейского рая ещё не пытаются так свалить?