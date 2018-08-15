В Венесуэле мужчина погиб при попытке улететь на стойке шасси

Безбилетный пассажир разбился во время взлёта лайнера в аэропорту Каракаса, передаёт РИА Новости. Прибывшие на место происшествии работники служб аэропорта нашли человека в критическом состоянии, он был жив, однако позднее скончался в госпитале.