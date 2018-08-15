Авиакеросин может подорожать на 30% по итогам года

Об этом журналистам заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, ведомство предложило правительству компенсировать компаниям дополнительные расходы. Благодаря этому предполагается сдержать рост цен на билеты. Авиакомпаниям вряд ли удастся без помощи государства компенсировать затраты на топливо, — ранее заявил ТАСС исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Учитывая, что расходы на авиатопливо находится в числе ключевых статей затрат для авиакомпаний, рост издержек компенсировать за счет каких-то внешних факторов будет чрезвычайно сложно. Источников внутренних у авиакомпаний не так уж и много. Это продажа дополнительных услуг: дополнительное питание, выбор места, провоз дополнительного багажа. Но многие авиакомпании это уже реализовали, каких-то дополнительных возможностей, чтобы либо повысить свою эффективность, либо увеличить доходы, у многих перевозчиков уже не осталось». Потери перевозчиков от подорожания топлива могут составить 50 миллиардов рублей. Возместить им предлагается больше 22 миллиардов.