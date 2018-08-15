Владимир Путин в ближайшее время готов лично встретиться с Ким Чен Ыном
Об этом российский лидер сообщил лидеру КНДР телеграммой, поздравляя с днём освобождения Кореи, передаёт агентство ЦТАК. Президент России также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, — говорится в сообщении.
Комментарии14
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pravdatut 15 августа 2018 | 07:41
Ну все, Ын младший брат.
avp235 15 августа 2018 | 08:35
pravdatut:
Как бы старшим не стал.
putin_itogy 15 августа 2018 | 07:42
Два политических карлика, будут мерятся ростом..?
Кто больше достиг дна..
cromwel 15 августа 2018 | 07:44
К братану метнулся. Ща пацанить его будет. А тот всеравно в сторону реального пацана Трампа коситься.
putin_itogy 15 августа 2018 | 07:53
Мы с тобой одной крови - ты и я.
Пойми братело, тебе сдаваться нельзя..
ты подведёшь тогда меня, и мне труба будет.
Не сдавайся! Ешь траву своим населением, брат..
Твоя упёртость - мой рейтинг.
Брат, Ким, ты если чё - заходи..
Пусть твои батраки, безвозмезно трудятся на моих плантациях. в Дмитровском сельском полигоне, выращивают морковь для себя, и для Москвы.
Брат, давай дерьжаться вместе, спина к спине..
Тогда нас не сможет победить ненавистная белая цивилизация.
Вот поэтому брат Пу, едет к младшенькому Ыну, ума вразумлять..
pomeranche 15 августа 2018 | 07:55
Неужели в Москву пригласил приехать На бронепоезде. Встретим на всём пути транссибирской с флажками. Ждём с нетерпением.
pikol 15 августа 2018 | 08:01
Сладкая парочка изгоев.
sparky 15 августа 2018 | 08:09
В чем выгода для России? Бакланов с питерского стадиона уже не надо гонять. А что еще?
venmud 15 августа 2018 | 08:14
sparky: В чем выгода для России?
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Мы с Вас смеёмся. А в чем из деяний нынешней власти есть выгода для российского народа, который и есть Россия?
sparky 15 августа 2018 | 08:20
venmud: А вертикаль считает, что Россия есть Путин. Хоть у него выгода есть?
venmud 15 августа 2018 | 08:44
sparky: "А вертикаль считает, что Россия есть Путин."
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А пошла эта вертикаль в...н...
Жаль, что с 1 июля 2014 г. Вступил в силу закон о запрете мата в СМИ, в кино, на концертах и в общественных местах. Единый перечень нецензурных бранных слов в России пока отсутствует. Определять слова и выражения, попадающие под определение матерных, будут независимые экспертизы, набор в состав которых прекращен из-за большого количества желающих знатоков.
pavelgen Павел Гендельман 15 августа 2018 | 08:09
Уважаемые господа! Надо, надо помочь Северной Корее деньгами, оружием, "добрым словом". Надо "вбить клин" в и так не простые отношения Америки и Северной Кореи! Вы нам санкции? Мы Вам проблемы с Северной Кореей! Вот примем ее в наше ОБКБ, это и будет Вам проклятые "пиндосы" ответ на Ваши санкции!
С важением,
Павел
yakov_mandelshtam 15 августа 2018 | 08:12
А пу ти ын готов встретиться - а ким чен ын ?????
delovoy_podolsk 15 августа 2018 | 08:17
Путин готов встретиться не только с Ыном, но и с инопланетянами, с троллями, с гномами и орками, с бабой Ягой и Кощеем, но не российскими частными производственниками реального сектора российской экономики, ибо всё остальное имеет смысл, а последнее - нет. Зачем встречаться с теми, которые уже просто стали легендой, а под их именем действую дистрибьюторы китайских товаров или ходящие под статьями производители некачественных подделок под продукты питания?