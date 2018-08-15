Владимир Путин в ближайшее время готов лично встретиться с Ким Чен Ыном

Об этом российский лидер сообщил лидеру КНДР телеграммой, поздравляя с днём освобождения Кореи, передаёт агентство ЦТАК. Президент России также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, — говорится в сообщении.