Полиция подозревает в совершении теракта у здания британского парламента иммигранта из Судана
Об этом пишет газета Daily Mail. По данным издания, 29-летний Салих Хатер, имеющий британское гражданство, накануне происшествия на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы.
Во вторник утром мужчина на легковом автомобиле врезался в ограждение у здания парламента. Он сбил велосипедистов и пешеходов, пострадали три человека, их уже выписали из больницы. Подозреваемого задержали.
Комментарии4
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arye_11 15 августа 2018 | 07:38
Полиция подозревает...
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Вот же как интересно.
Этого исламского фанатика вытащили из машины, залитой кровью, которой он давил людей, а его всего лишь "подозревают".
cromwel 15 августа 2018 | 07:42
arye_11: ну да, а они подозревают... Может все же не он? Может кто под сидением притаился? И уж он то наверняка будет россиянин.
benin_papa__ 15 августа 2018 | 07:46
А ведь ещё во времена Шерлока Холмса представить себе такое было решительно невозможно.
Хотя Великобритания была и салехи хатеры в папуасиях тоже водились.
Что-то пошло не так.
kazlevich1949 15 августа 2018 | 07:46
Ну таки может лучше искать "пассажира", которого 29-летний Салих Хатер по просьбе этого... "туриста" на протяжении нескольких часов возил по туристическим местам в центральной части британской столицы - ближе к истине будет?