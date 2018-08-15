Полиция подозревает в совершении теракта у здания британского парламента иммигранта из Судана

Об этом пишет газета Daily Mail. По данным издания, 29-летний Салих Хатер, имеющий британское гражданство, накануне происшествия на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы.

Во вторник утром мужчина на легковом автомобиле врезался в ограждение у здания парламента. Он сбил велосипедистов и пешеходов, пострадали три человека, их уже выписали из больницы. Подозреваемого задержали.