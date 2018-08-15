В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери

Это следует из ответа администрации президента на обращение Людмилы Сенцовой, сообщает телеканал «Громадьске». В тексте говорится, что для начала процедуры помилования украинский режиссёр должен обратиться с такой просьбой к президенту России. Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала в интервью «Громадьске», что режиссёр точно не будет этого делать. Правозащитница Зоя Светова, которая смогла пообещаться с Сенцовым в колонии в интервью «Эху Москвы» сказала, что и голодовку он не намерен прекращать. Олег Сенцов приговорён к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму.