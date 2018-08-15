Российские нефтяные компании могут обязать поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5 % от своей добычи
Правительству поручено проработать этот вопрос по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет газета «Коммерсантъ». Источники издания в отрасли считают, что инициатива исходит от «Роснефти», которая владеет тринадцатью крупными НПЗ. По словам одного из собеседников газеты, госкомпания рассчитывает на поддержку наименее эффективных заводов. «Коммерсант» отмечает, что если предложение будет одобрено, оно может ударить по частным нефтедобытчикам, которые не имеют своих заводов, в основном поставляют нефть на экспорт и пользуются льготами.
Комментарии3
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ura_123 15 августа 2018 | 06:57
Видимо следует ожидать "Корзинку с колбасками" этому прости господи,Козаку...
На святое покусился,на долларовые поступления!
ura_123 15 августа 2018 | 06:59
ura_123: Хотя,кому эти доллары интересны?
golfinder 15 августа 2018 | 07:08
Ещё уговаривать надо! Не обязать,а дать возможность реабилитироваться перед народом которого обирают десятки лет.