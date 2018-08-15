Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 30 суток
Его обвинили в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, — рассказала «Эху Москвы» жена Удальцова Анастасия. Она добавила, что решение будет обжаловано.
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Его обвинили в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, — рассказала «Эху Москвы» жена Удальцова Анастасия. Она добавила, что решение будет обжаловано.
Комментарии1
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vitfom 15 августа 2018 | 07:02
Любишь Донбасс, любишь Крым, любишь Сталина - ГУЛАГ, полюби и на нарах посидеть.